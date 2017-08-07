Игроки на сырьевых площадках пытаются снова поверить в нефть - eToro

Котировки Brent показали умеренный подъем на торгах пятницы. По итогам недели цена осталась практически без изменений, хотя общая динамика носила противоречивый и волатильный характер. Подъем ограничился уровнем 52,50, преградившим путь к заветной отметке 53, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

Сейчас игроки на сырьевых площадках пытаются снова поверить в нефть и осторожно покупают Brent в надежде на то, что сланцевая отрасль США действительно замедлит активность и новые инвестиции. Небольшой сигнал пришел с этого "фронта" в пятницу – число буровых установок сократилось на одну единицу. Этого оказалось недостаточно, чтобы подтолкнуть актив к росту, но все же говорит о том, что компании действительно решили сделать "паузу" после недавнего периода низких цен.

В ближайшие дни важным драйвером для Brent станет встреча технического комитета ОПЕК в Абу-даби. Однако если не будет принято никаких новых решений, влияние этого события на поведение цен будет непродолжительным и ограниченным. Позитивные комментарии на тему высокой дисциплины исполнения договоренностей способны поддержать котировки, но вряд ли вызовут устойчивое ралли с пробоем уровня 53.

Также немалое влияние на "черное золото" окажут данные по запасам и добыче в Штатах. Если показатели вернутся к росту, "быков" на рынке поубавится. Но при выходе благоприятных цифр Brent может привлечь новую волну покупок, хотя эффект вряд ли будет масштабным и длительным, предполагает специалист eToro.