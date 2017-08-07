07 августа 2017 года 09:45
Утренние прогнозы: внешний фон способствует подъему
Аналитики считают, что новая рабочая неделя на рынке акций РФ начнется с позитива. Внешний фон способствует подъему.
ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивное. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1955 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в техническом плане этот фондовый индикатор при благоприятном внешнем фоне вполне способен прикрыть образовавшийся на его графике в прошлую пятницу небольшой "гэп".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале фондовых торгов возможно некоторое повышение – сильные данные по рынку труда США способствовали смягчению опасений, связанных с экономической неопределенностью, и стали фактором улучшения обстановки на мировых фондовых площадках. Вместе с тем появились признаки приостановки повышения цен на нефть, что может стать препятствием к выходу из консолидации по индексу РТС".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок завершил предыдущую неделю неуверенно, хотя этого нельзя сказать о рубле. Отечественная валюта воспользовалась высокими ценами на нефть, устойчивым спросом на ОФЗ и привычкой рынка к политическим раздражителям, чтобы сократить свои потери начала пятидневки. В целом ситуация на рынке остаётся стабильной, а некоторые бумаги (например, Сбербанк) и вовсе указывают на потенциал роста до 2000 пунктов по ММВБ. Неделя может сложиться для российского рынка вполне удачно, хотя на горизонте "замаячили" очередные предупреждения из Госдепа США об ответных мерах на сокращение персонала американских дипломатических представительств в России".
TeleTrade (Анастасия Игнатенко): "Предыдущая неделя на российском рынке акций прошла под знаком роста. Индекс ММВБ закончил неделю на уровне 1953,49 пунктов, укрепившись на 1,92%. От уровня медленной скользящей средней ЕМА100 на неделях образовалась комбинация "утренняя звезда". И хотя выше уровня ЕМА21 на неделях индексу подняться так и не удалось, очевидно, что эта скользящая выступает в роли ближайшего сопротивления. На дневном графике есть еще рубеж 1980 пунктов, рядом с которым пролегает ЕМА200 на днях. В случае успешного взятия этого рубежа вопросы о дальнейших перспективах индекса ММВБ отпадут сами собой. Тренд от 15 июня остается растущим, его граница сейчас проходит примерно через уровень 1935-1940 пунктов. Пока индекс торгуется выше этой зоны, рекомендую удерживать имеющиеся "лонги".
Опубликовано: /Финмаркет/
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