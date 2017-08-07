На рынке рублевых корпоративных бондов в понедельник не сложится ярко выраженной динамики цен

Москва. 7 августа. На рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу, Dow Jones Industrial Average поднялся до рекордного уровня по итогам восьмой сессии подряд благодаря сильным данным с американского рынка труда. Число рабочих мест в экономике США в июле 2017 года увеличилось на 209 тыс., сообщило министерство труда страны. Аналитики, опрошенные Dow Jones, в среднем ожидали менее значительного повышения - на 180 тыс. Увеличение показателя в июне, согласно уточненным данным, составило 231 тыс. (максимум с февраля), а не 222 тыс., как было объявлено ранее. Уровень безработицы в США в июле уменьшился с 4,4% до 4,3%, обновив минимум за 16 лет, ранее фиксировавшийся в мае. Динамика безработицы соответствовала ожиданиям.

Данные по рынку труда считаются ключевыми для принятия Федеральной резервной системой (ФРС) решения о дальнейших шагах в кредитно-денежной политике. Ряд слабых статистических отчетов по экономике США, опубликованных за последнее время, заставил инвесторов сомневаться в возможности дальнейшего увеличения базовой процентной ставки Федрезервом в краткосрочной перспективе, особенно при отсутствии сигналов усиления инфляции.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в понедельник, отыгрывая сильные данные по американскому рынку труда, подтолкнувшие вверх рынки акций США и Европы по итогам предыдущей сессии. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,53%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, южнокорейский KOSPI - на 0,3%, тайваньский Taiex - на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%.

Вместе с тем нефть плавно дешевеет в понедельник в ожидании встречи ОПЕК+ в Абу-Даби, которая пройдет 7-8 августа. Технический комитет ОПЕК в ходе предстоящей встречи планирует оценить реализацию соглашения о сокращении добычи, заключенного ранее странами-производителями нефти. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 МСК в понедельник опустилась на 0,27% - до $52,28 за баррель. К закрытию рынка в пятницу фьючерсы подорожали на 0,79% - до $52,42 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,26% - до $49,45 за баррель. Контракт подорожал на 1,12% - до $49,58 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Нефтяной рынок вырос в пятницу благодаря сильным данным по американскому рынку труда, повысивших оптимизм трейдеров в отношении спроса на энергоносители в США. Поддержку рынку также оказал отчет Baker Hughes, указавший на снижение числа нефтяных и газовых буровых установок в США по итогам прошедшей недели. Число действующих нефтедобывающих установок снизилось на неделю на 1 штуку - до 765 единиц, газодобывающих - на 3, до 189 единиц.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу упала более чем в 2 раза по отношению к предыдущему дню, но все равно осталась выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 20,295 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,382 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 августа снизился по отношению к предыдущему торговому дню на 0,06% (в основном за счет заметного падения стоимости облигаций "МТС-001P-01") и составил 105,45 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,03%, опустившись до 519,66 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "МТС-001P-01" (-2,24%), "РЖД БО-03" (-0,5%) и "Транснефть-001P-05" (-0,4%), а в лидерах роста - "ГТЛК-001Р-03" (+0,59%), "ЧТПЗ БО-001Р-02" (+0,59%) и "ЧТПЗ БО-001Р-01" (+0,5%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) завершило размещение биржевых облигаций серии БО-П03 объемом 10 млрд рублей. Первоначально компания планировала провести book building 2 августа. Однако 3 августа ГК "ПИК" сообщила, что продлила сбор заявок до 17:00 МСК 3 августа. В результате, ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 10,75% годовых. Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По облигациям предусмотрена выплата квартальных купонов. В предыдущий раз ГК "ПИК" размещала облигации в апреле, выпустив бонды серии БО-П02 объемом 10 млрд рублей.

ООО "УАХМ-Финанс" (SPV-компания ООО "УфаАтомХимМаш") завершило размещение биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 2 августа. По итогам book building компания установила ставку 1-го купона на уровне 5% годовых. Ставки 2-8-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. При этом по бумагам предусмотрена индексация номинала, в день размещения равного 1 тыс. рублей. Ежедневно номинал будет увеличиваться на 16,438 копейки. По 8-летним бумагам предусмотрена выплата годовых купонов. Бумаги размещались в рамках программы общим объемом до 4 млрд рублей. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

АО "Открытие холдинг" установило ставку 1-го купона облигаций серий БО-П02 - БО-П04 в размере 11,5% годовых. По выпускам будут выплачиваться полугодовые купоны. По облигациям БО-П02 объявлена годовая оферта, БО-П03 - оферта через 1,5 года, БО-П04 - через 2 года. Сбор заявок на бонды прошел 3 августа. Техническое размещение бумаг запланировано на 7 августа. Облигации серии БО-П02 на 5 млрд рублей со сроком обращения 12 лет, серии БО-П03 на 10 млрд рублей со сроком обращения 12 лет, серии БО-П04 на 15 млрд рублей со сроком обращения 13 лет размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 250 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 15 лет, срок действия самой программы - 50 лет.

Россельхозбанк в рамках оферты приобрел 4 млн 427,913 тыс. облигаций 10-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 88,6% бондов данной серии. Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в феврале 2010 года. Бумаги имеют 20 полугодовых купонных периодов. Ставка текущего 16-го купона - 8,3% годовых.