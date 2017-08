Dow Jones завершил торги в пятницу на рекордном уровне

Фондовые индексы США выросли в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник. Нефть дешевеет в понедельник в ожидании встречи ОПЕК+ в Абу-Даби.

Фондовые индексы США выросли в пятницу, Dow Jones Industrial Average поднялся до рекордного уровня по итогам восьмой сессии подряд благодаря сильным данным с американского рынка труда.

Число рабочих мест в экономике США в июле 2017 года увеличилось на 209 тыс., сообщило министерство труда страны. Аналитики, опрошенные Dow Jones, в среднем ожидали менее значительного повышения - на 180 тыс.

Увеличение показателя в июне, согласно уточненным данным, составило 231 тыс. (максимум с февраля), а не 222 тыс., как было объявлено ранее.

Между тем уровень безработицы в США в июле уменьшился с 4,4% до 4,3%, обновив минимум за 16 лет, ранее фиксировавшийся в мае. Динамика безработицы соответствовала ожиданиям.

Данные по рынку труда считаются ключевыми для принятия Федеральной резервной системой (ФРС) решения о дальнейших шагах в кредитно-денежной политике. Ряд слабых статистических отчетов по экономике США, опубликованных за последнее время, заставил инвесторов сомневаться в возможности дальнейшего увеличения базовой процентной ставки Федрезервом в краткосрочной перспективе, особенно при отсутствии сигналов усиления инфляции, пишет MarketWatch.

"Данные по рынку труда были лучше ожиданий, но в пределах прогнозного диапазона, - отмечает управляющий директор U.S. Bank Private Client Wealth Management Джефф Зиппер. - В целом, я думаю, Федрезерв остается на пути к еще одному повышению ставки в этом году".

Котировки акций американских банков подскочили по итогам торгов: бумаги Bank of America выросли в цене на 2,5%, JPMorgan Chase & Co. - на 1,3%, Citigroup Inc. - также на 1,3%, Goldman Sachs Group Inc. - на 2,6%.

Акции GoPro Inc. выросли в цене на 193% благодаря более сильной, чем ожидалось, квартальной отчетности производителя портативных видеокамер.

Стоимость акций Berkshire Hathaway, инвесткомпании американского миллиардера Уоррена Баффета, поднялась по итогам торгов на 0,5%. Berkshire опубликовала квартальную отчетность после закрытия рынка в пятницу: компания сократила прибыль по итогам второго квартала подряд из-за высоких выплат страхового подразделения.

Стоимость акций Automatic Data Processing Inc. (ADP), работающей в сфере бизнес-консалтинга, опустилась по итогам торгов на 0,3%. ADP сообщила, что Pershing Square Capital Management, принадлежащая известному инвестору Биллу Акману, стремится получить контроль над советом директоров компании. Pershing, владеющая 8%-ной долей ADP, рассчитывает получить 5 из 10 мест в совете директоров компании, а также выступает за смену главного исполнительного директора ADP.

Ранее на этой неделе Pershing обратилась к ADP с просьбой продлить срок назначения директоров на 30-45 дней, однако совет директоров ADP отклонил ее.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу поднялся на 0,3% - до 22092,81 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 0,2%, составив 2476,83.

Значение индекса Nasdaq Composite также увеличилось на 0,2% - до 6351,56 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник, отыгрывая сильные данные по американскому рынку труда, подтолкнувшие вверх рынки акций США и Европы по итогам предыдущей сессии.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил в ходе торгов 0,6%, гонконгский Hang Seng - 0,5%, китайский Shanghai Composite - 0,2%, южнокорейский KOSPI - 0,3%, тайваньский Taiex - 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,9%.

Сильные статданные привели к скачку курса доллара относительно иены в пятницу, и это поддерживает акции японских экспортеров в понедельник. Пара доллар/иена стабильна на уровне 110,7 иены/$1 в ходе торгов 7 августа, по итогам предыдущих торгов американская валюта подорожала на 0,6%.

Акции Toyota Motor подорожали на 2%, Honda Motor - на 0,2%, Nissan - на 0,6%, Panasonic - на 1,1%.

Поддержку австралийскому рынку, снижавшемуся в течение трех предыдущих сессий, в понедельник оказывает подъем цен на сырьевые товары.

Стоимость бумаг Rio Tinto поднялась на 2,1%, BHP Billiton - на 1,8%.

Цена акций Tencent Holdings увеличилась на 0,5% вслед за улучшением аналитиками Morgan Stanley прогнозной цены бумаг на 19%. Эксперты отмечают ожидания увеличения выручки китайской интернет-компании от мобильных игр до рекордного уровня во втором квартале.

Нефть дешевеет в понедельник в ожидании встречи ОПЕК+ в Абу-Даби, которая пройдет 7-8 августа.

Технический комитет ОПЕК в ходе предстоящей встречи планирует оценить реализацию соглашения о сокращении добычи, заключенного ранее странами-производителями нефти, пишет MarketWatch.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в понедельник опустилась на $0,2 (0,38%) - до $52,22 за баррель. К закрытию рынка в пятницу фьючерсы подорожали на $0,41 (0,79%) - до $52,42 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,18 (0,36%) - до $49,4 за баррель. Контракт подорожал на $0,55 (1,12%) - до $49,58 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Нефтяной рынок вырос в пятницу благодаря сильным данным по американскому рынку труда, повысивших оптимизм трейдеров в отношении спроса на энергоносители в США.

Поддержку рынку также оказал отчет Baker Hughes, указавший на снижение числа нефтяных и газовых буровых установок в США по итогам прошедшей недели.

Число действующих нефтедобывающих установок снизилось на неделю на 1 штуку - до 765 единиц, газодобывающих - на 3, до 189 единиц.