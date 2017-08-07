Неделя может сложиться для российского рынка акций вполне удачно - "Открытие Брокер"

"Российский рынок завершил предыдущую неделю неуверенно, хотя этого нельзя сказать о рубле. Отечественная валюта воспользовалась высокими ценами на нефть, устойчивым спросом на ОФЗ и привычкой рынка к политическим раздражителям, чтобы сократить свои потери начала пятидневки. В целом ситуация на рынке остаётся стабильной, а некоторые бумаги (например, Сбербанк) и вовсе указывают на потенциал роста до 2000 пунктов по ММВБ. Неделя может сложиться для российского рынка вполне удачно, хотя на горизонте "замаячили" очередные предупреждения из Госдепа США об ответных мерах на сокращение персонала американских дипломатических представительств в России", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.