Сохраняем позитивный взгляд на российский рынок акций - TeleTrade

"Предыдущая неделя на российском рынке акций прошла под знаком роста. Индекс ММВБ закончил неделю на уровне 1953,49 пунктов, укрепившись на 1,92%. От уровня медленной скользящей средней ЕМА100 на неделях образовалась комбинация "утренняя звезда". И хотя выше уровня ЕМА21 на неделях индексу подняться так и не удалось, очевидно, что эта скользящая выступает в роли ближайшего сопротивления. На дневном графике есть еще рубеж 1980 пунктов, рядом с которым пролегает ЕМА200 на днях. В случае успешного взятия этого рубежа вопросы о дальнейших перспективах индекса ММВБ отпадут сами собой. Тренд от 15 июня остается растущим, его граница сейчас проходит примерно через уровень 1935-1940 пунктов. Пока индекс торгуется выше этой зоны, рекомендую удерживать имеющиеся "лонги", - указывает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.