Пара USD/RUB может продолжить снижение по направлению к 59 - FxPro

"Восстановление доллара на сильных данных из США вряд ли помешает рублю прибавлять в силе, так как эти новости очень хорошие для нефти. Сила рынка труда позволяет предполагать рост спроса на энергию, что позволило в пятницу нефти закрыться в "плюсе" вопреки укреплению американской валюты. Кроме того, число работающих буровых "буксует" последние недели. Последние данные показали снижение числа принадлежащих США на 4 шт. - до 954. В предыдущие недели также отмечались падения вслед за ростом и стагнацией. Вероятно, что при текущих ценах нефти производители уже вышли на желаемый уровень буровой активности. Это также хорошая новость для рубля. Пара USD/RUB вступает в понедельник под отметкой 60. Окончание идеи американских санкций и рост нефти помогли рублю остаться ниже этой ключевой отметки. Можно предположить, что на этой неделе пара продолжит своё снижение по направлению к 59. Сочетание внутреннего для евро отката и позитивных факторов для рубля должны помочь паре EUR/RUB откатиться в область 69 с текущего уровня 70,60. Единая валюта может оказаться наиболее уязвимой, корректируя избыточную перекупленность, и из рядов "отличников" перейти в "стан аутсайдеров", - комментирует ситуацию финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.