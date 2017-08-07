В начале фондовых торгов возможно некоторое повышение - ИФ "Олма"

Сегодня в начале фондовых торгов возможно некоторое повышение, считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев – сильные данные по рынку труда США способствовали смягчению опасений, связанных с экономической неопределенностью, и стали фактором улучшения обстановки на мировых фондовых площадках. Вместе с тем появились признаки приостановки повышения цен на нефть, что может стать препятствием к выходу из консолидации по индексу РТС. На валютном рынке в начала торгов возможна консолидация вблизи 60 по паре доллар-рубль.