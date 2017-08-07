Открытие рынка акций сегодня ожидаем в районе 1955 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивное. Котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $52,2 за баррель в преддверии начинающейся сегодня двухдневной встречи мониторингового комитета стран ОПЕК+, на которой будет обсуждаться ход выполнения ранее заключенного соглашения о сокращении добычи. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром умеренно прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют положительную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1955 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в техническом плане этот фондовый индикатор при благоприятном внешнем фоне вполне способен прикрыть образовавшийся на его графике в прошлую пятницу небольшой "гэп", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.