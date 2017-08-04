Цены евробондов РФ слегка подросли за неделю благодаря снижению влияния санкционного противостояния с США

Москва. 4 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели слегка подросли, а их доходности немного снизились благодаря ослаблению влияния санкционного противостояния с США и росту спроса мировых инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также немного подросли в цене, что в итоге привело к небольшим изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Начало недели в целом было не очень благоприятным для инвесторов - цены отечественных евробондов слегка снижались на фоне новой волны санкционного противостояния с США. Участники рынка пытались оценить, смогут ли новые антироссийские санкции привести к витку напряженности между Россией и США и, как следствие, негативно сказаться на долговых бумагах или же влияние новых санкций будет ограниченным.

Конгресс США в конце июля принял законопроект о санкциях против России, а 28 июля МИД РФ с одобрения президента РФ Владимира Путина объявил об ответных мерах в отношении Вашингтона - о сокращении до 1 сентября американского персонала в дипломатических и консульских учреждениях на территории РФ до 455 человек, в точном соответствии с числом российских дипломатов и сотрудников техперсонала в США. МИД РФ подчеркнул, что принятый американским Конгрессом законопроект "еще раз подтверждает крайнюю агрессивность Соединенных Штатов в международных делах", "прикрываясь своей "исключительностью", США высокомерно игнорируют позиции и интересы других государств".

Однако уже во вторник инициатива на рынке плавно перешла к игрокам на повышение вслед за ростом стоимости US Treasuries, произошедшим после публикации макроэкономических данных, оказавшихся хуже ожиданий аналитиков. На этом фоне доходность десятилетних казначейских обязательств США опустилась ниже 2,27% годовых.

Согласно данным министерства торговли США, расходы населения в июне 2017 года выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как доходы американцев в позапрошлом месяце не изменились по сравнению с маем. Аналитики ожидали роста доходов на 0,4%, расходов - на 0,1%. В свою очередь индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле 2017 года понизился до 56,3 пункта с 57,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали чуть менее существенного снижения индекса, до 56,4 пункта.

В середине недели плавный рост цен российских еврооблигаций продолжился на фоне отсутствия новостей на санкционную тематику и стабильной конъюнктуры рынка американских казначейских обязательств. Таким образом, рынок отечественных евробондов чувствовал себя достаточно уверенно - как только давление новостей об антироссийских санкциях ослабло, на рынке появились покупатели.

В четверг российские еврооблигации вновь выросли в цене благодаря общемировому интересу мировых инвесторов к активам emerging markets, который поддерживался растущими в цене американскими Treasuries, позитивно отреагировавшими на публикацию индекса деловой активности в сфере услуг, который оказался хуже ожиданий аналитиков. Публикация "слабых" данных говорит о том, что ужесточение монетарной политики Федрезервом США, скорее всего, будет происходить более планомерными темпами. На этом фоне доходность десятилетних казначейских облигаций США опускалась к отметке 2,23% годовых, что привело к снижению ставок долговых бумаг развивающихся рынков, в том числе и России.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июле упал до 53,9 пункта по сравнению с 57,4 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Это минимальный уровень за последние одиннадцать месяцев - с августа 2016 года. Причем сокращение на 3,5 пункта стало самым существенным с ноября 2008 года. Аналитики в среднем ожидали менее значительного снижения - до 56,9 пункта.

Кроме того, позитивную роль сыграло заявление рейтингового агентства S&P Global Ratings о том, что новые санкции не повлияли на суверенные рейтинги России. По мнению экспертов агентства, рейтинги РФ по-прежнему поддерживаются сильным внешнеторговым балансом и бюджетными показателями страны. Вместе с тем негативное влияние на рейтинги России оказывает зависимость экономики РФ от экспорта нефти и газа, а также слабая институциональная и регуляторная среда. Долгосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте от S&P находится на уровне "BB+" с "позитивным" прогнозом, в национальной валюте - на уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом.

Лишь в последний торговый день недели котировки отечественных евробондов заметно скорректировались вниз, но все равно остались преимущественно в небольшом плюсе по отношению к предыдущей пятнице. Основную роль в формировании негативных настроений на рынке сыграло падение цен US Treasuries после публикации "сильных" ежемесячных данных с американского рынка труда.

Согласно данным министерства труда США, число рабочих мест в экономике страны в июле 2017 года увеличилось на 209 тыс., в то время как аналитики, опрошенные Dow Jones, в среднем ожидали менее значительного повышения - на 180 тыс. Увеличение показателя в июне, согласно уточненным данным, составило 231 тыс. (максимум с февраля), а не 222 тыс., как было объявлено ранее. Уровень безработицы в США в июле уменьшился с 4,4% до 4,3%, обновив минимум за 16 лет, ранее фиксировавшийся в мае (динамика безработицы соответствовала ожиданиям).

В результате стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась всего на 0,1% и составила 120,1% от номинала (спред к четырехлетним US Treasuries расширился за пять торговых дней на 1 пункт и 4 августа составил 68 базисных пунктов).

Еврооблигации с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 0,22%, с погашением в 2042 году - на 0,17% (спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 пункта и составил 260 базисных пунктов). Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали на 0,28%, бумаги с погашением в 2023 году повысились в цене на 0,13% (их спред к US Treasuries сузился на 2 пункта - до 155 базисных пунктов), бумаги с погашением в 2020 году - на 0,16%.

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в цене за неделю на 0,5% - до 101,78% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и оставила 5,13% годовых), а десятилетние бумаги с погашением в 2027 году прибавили за неделю в стоимости 0,8%, подорожав до 101,82% от номинала (доходность снизилась на 10 пунктов и составила 4,02% годовых).

В секторе валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не сформируется какой-либо ярко выраженной тенденции; участники торгов будут ожидать более явных сигналов с мировых рынков капитала, ориентируясь в том числе на динамику нефтяных цен, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". При этом санкционная тематика, по мнению аналитиков, постепенно будет отходить на второй план, а большее влияние на рынок будут оказывать ожидания относительно дальнейшей денежно-кредитной политики мировых центробанков.