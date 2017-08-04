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Рынок акций в пятницу просел к 1950 пунктам по ММВБ на фоне укрепления рубля, неделю закрыл в "плюсе"

Москва. 4 августа. Рынок акций в пятницу скорректировался вниз в район поддержки 1950 пунктов по индексу ММВБ на фоне укрепления рубля, распродажи сдерживались ростом нефти и мировых фондовых площадок на статистике Минтруда США.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1953,49 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1026,73 пункта (-0,3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,7%.

Доллар упал до 59,92 рубля (-0,44 рубля).

За неделю индексы РТС и ММВБ выросли на 1,2-1,9%, доллар подорожал на 0,36 рубля.

В лидерах отката в пятницу выступили акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-2,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,5%).

Акции "АЛРОСА" днем провалились более чем на 3,5% после известий об аварии в шахте рудника "Мир" (город Мирный, Якутия) - произошел прорыв воды в рудник из карьера, при этом в шахте находилось более 150 человек. Позже акции "АЛРОСА" отыграли часть потерь после сообщений, что вода в руднике схлынула, подтопленных участков в забое больше нет, а подключение электрической системы позволило начать эвакуацию горняков.

Акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) просели на 0,3% на фоне выхода в пятницу слабого отчета НК за полугодие. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии снизилась на 20% (до 81 млрд рублей), во II квартале прибыль упала на 15% (до 68 млрд рублей)

Выросли акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,7%).

В Азии в пятницу динамика индексов оказалась смешанной (просела Япония), однако растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,5-1,4%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Вышедшая в пятницу статистика по рынку труда США оказала поддержку доллару, поскольку подогревает ожидания подъема ставки Федрезерва. Число рабочих мест в США в июле выросло на 209 тыс. при прогнозах роста на 180 тыс., а безработица ожидаемо снизилась до 4,3% с июньских 4,4%. Кроме того, дефицит внешнеторгового баланса США в июне упал до $43,6 млрд, тогда как ожидалось сокращение до $44 млрд.

Игроки также следят за политическими новостями из США, где спецпрокурор Роберт Мюллер, возглавляющий расследование возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года, созвал большое жюри присяжных. Как пишет газета Wall Street Journal, назначение большого жюри говорит о том, что расследование принимает серьезный и затяжной характер.

Нефть к вечеру пятницы вернулась к росту после снижения, которое ранее было подогрето опасениями, что рост добычи в США нивелирует усилия ОПЕК по снижению предложения.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $52,42 за баррель (+0,8% и -0,7% накануне), сентябрьская цена WTI - $49,47 за баррель (+0,9% и -1,1% в четверг).

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, настроения на российском фондовом рынке в конце недели пошли на спад, в то время как нефть Brent вернулась не уровни выше $52 за баррель, а в Европе ралли фондового рынка получило продолжение. То есть общий фон не был негативным, что говорит о внутренних причинах снижения интереса к покупкам российских акций.

В Штатах вышла сильная статистика по рынку труда, которая зафиксировала устойчивый рост числа новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики в июле и снижение уровня безработицы. Данные спровоцировали рост индекса доллара USDX вверх почти к 93 пунктам - на этом фоне рост котировок акций американских компаний может также получить новый импульс.

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Тимура Нигматуллина, новостной поток в пятницу был преимущественно негативным: Евросоюз объявил о расширении антироссийских санкций из-за поставки турбин Siemens в Крым. Санкции носят преимущественно политический характер и не несут в себе заметного экономического ущерба. Нефть основных сортов дорожает на фоне ожиданий итогов заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в начале следующей недели.

Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, рынок акций скорректировался после нескольких дней роста, а дорожающая нефть стимулирует укрепление рубля, что поддержало акции компаний, ориентированных на внутренний спрос (ритейлеры и мобильные операторы).

Из позитивных новостей можно отметить, что, по данным EPFR, за неделю, завершившуюся 2 августа, фонды, ориентированные на российские акции, показали приток в $40 млн после оттока $25 млн за 20-26 июля. Вероятно, ралли в нефтяных котировках полностью нивелировало все опасения касательно последствий новых санкций и ответных мер со стороны России.

По оценке финансового аналитика FxPro Александра Купцикевича, статистика Минтруда США говорит о том, что повышения ставки, проведенные Федрезервом ранее в этом году, не подавили импульс экономики, а значит, у регулятора вновь открываются перспективы сделать третье повышение позже в этом году. Сильный рынок труда США - хорошая новость для нефти и мировых фондовых площадок. Сильная внутренняя экономика в данном случае важнее укрепления национальной валюты.

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, на российском рынке акций, несмотря на периодические попытки подъема, сохраняются понижательные риски, которые связаны в основном с внешними факторами. В частности, инвесторов беспокоит угасание перспектив улучшения российско-американских отношений на теме санкций и расследования предполагаемого российского вмешательства в американские выборы. Этот фактор будет ограничивать потенциал подъема отечественных индексов до тех пор, пока не отойдет на задний план.

По оценке аналитика Нордеа банка Дениса Давыдова, без дополнительного позитива по итогам встречи технического комитета ОПЕК+ 7-8 августа ситуация на рынке нефти по-прежнему не может быть охарактеризована как устойчивая и цена Brent рискует отступить в район $50 за баррель. Факторы, которые позволили ранее ценам вырасти и частично возродить оптимизм, подрываются статистикой по возросшей добыче - предварительные данные указали на то, что ОПЕК по итогам июля вышел на максимумы года, нарастив производство до 33 млн б/с. Одновременно растет добыча в США. На фоне этого спекуляции на тему слабой эффективности решения ОПЕК+ вновь набирают обороты.

Тем не менее сезонная статистика о сокращении запасов нефти и нефтепродуктов продолжит оказывать поддержку нефтяным ценам, которые в среднесрочном периоде сохранят уровни $49,5-54 за баррель, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу в снижении лидировали акции СК "Южурал-АСКО" (-6.9%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (-5,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-4,5%), "Европлана" (MOEX: EPLN) (-2,7%).

Подорожали бумаги "Дикси Групп" (MOEX: DIXY) (+4,1%), АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+3,9%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+3,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2,9%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,1%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 22,707 млрд руб. (из них 4,613 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) и 2,57 млрд руб. - на бумаги "Европлана").


Опубликовано: /Финмаркет/
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