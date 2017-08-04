Рубль консолидируется к доллару и евро на дневных торгах пятницы

Москва. 4 августа. Доллар США и евро немного понижаются на "Московской бирже" в пятницу, рубль лишь слегка повышается к бивалютной корзине, консолидируясь в ожидании новых сигналов к дальнейшему направлению движения.

Курс доллара США составил 60,31 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 5 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,62 руб./EUR1, опустившись на 3 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 4,1 копейки - до 65,39 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 42,22 копейки, до 60,3281 руб./$1, и опустил курс евро на 26,48 копейки, до 71,6879 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слегка изменяется к доллару и евро на дневных торгах последнего дня рабочей недели, консолидируясь на достигнутых уровнях в ожидании новых сигналов к дальнейшему направлению движения. Участники торгов ожидают, в том числе, реакции доллара на ежемесячную статистику с рынка труда США на мировом валютном рынке.

Нефть эталонных марок снижается в цене на торгах в пятницу и завершает неделю в минусе на сигналах повышения нефтедобычи в США и ОПЕК. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в пятницу опустилась на 0,42% - до $51,79 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,47% - до $48,86 за баррель. С начала недели котировки Brent опустились на 1,3%, WTI - на 1,7%.

"Рубль накануне укрепился к доллару в рамках коррекции, торги в пятницу утром проходят в относительно комфортном диапазоне 60,25-60,45 руб./$1. Фактор американских санкций уже заложен в текущий курс, поэтому не учитывается рынком, а завершение сезона выплаты дивидендов оказывает российской валюте дополнительную поддержку. Между тем, цены на нефть начали снижение в условиях наращивания добычи в США, а также увеличения экспорта странами ОПЕК. Позитивный момент - сохранение высокого спроса на топливо. Рублевая уверенность во многом базируется на текущей слабости доллара, вызванной политической неопределенностью в США, а также слабыми статистическими данными, которые свидетельствуют о проблемах первой экономики мира. Сегодня важно проследить за публикацией американской трудовой статистики", - подчеркнул руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

"Цены на нефть упали до $51,85 за баррель Brent, и снижение нефтяных цен лишило рубль последней опоры. Более активного падения не происходит потому, что рынок пока не привык к рублю выше 60 за доллар, поэтому после небольшой консолидации и, возможно, коррекции снижение продолжится. Стоит также отметить, что фактор санкций уже учтен в курсе, поэтому дальнейшее ослабление рубля будет происходить на фоне давление со стороны платежного баланса, снижения интереса к рублевым активам. Кроме того, некоторые участники рынка попробуют отыграть значительно более интенсивные покупки валюты со стороны Минфина, хотя это вряд ли окажется серьезное влияние на рынок", - полагает заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин.

"Дальнейшее снижение нефти может ускорить ослабление рубля. Фактически, российская валюта лишилась единственного фактора, который обеспечивал ей поддержку. После непродолжительной консолидации курс доллара постепенно преодолеет отметку 61 руб./$1 и продолжит рост к верхней границе коридора 60,5-63,5 руб./$1. Способствовать этому процессу будет дальнейшее сокращение притока иностранной валюты в страну на фоне ухудшения платежного баланса, а также падения интереса крупных игроков к российским активам из-за введения новых санкций со стороны США", - считает начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) опустились в пятницу в сравнении с предыдущим днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 35 базисных пунктов (б.п.) - до 8,8% годовых, ставка на семидневный срок уменьшилась на 16 б.п. - до 9,03% годовых. Ставка на срок 1 месяц понизилась на 4 б.п. - до 9,22% годовых, на 3 месяца - на 1 б.п., до 9,22% годовых, на 6 месяцев - на 3 б.п., до 9,04% годовых.

Заметное снижение ставок на рынке краткосрочных межбанковских кредитов связано с ростом вероятности снижения ключевой ставки Центробанком РФ в связи с уменьшением инфляции. По данным Росстата, за неделю с 25 июля по 31 июля снижение потребительских цен в РФ составило 0,1%. Последний раз недельная дефляция в РФ наблюдалась в начале августа 2016 года.