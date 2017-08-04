На вечерней сессии высока вероятность умеренного роста котировок фьючерса на ММВБ - "Открытие Брокер"

"К вечеру пятницы торги на рынке акций проходят в отрицательной зоне: индекс ММВБ теряет 0,7%, торгуясь у отметки 1952 пункта, а индекс РТС снижается на менее значительные 0,5% (до 1024 пунктов). Со стороны основных мировых площадок исходит позитивный фон: сводный европейский индекс STOXX 600 прибавляет 1,02%, а фьючерс на американский S&P500 растёт на 0,06%. Новостной поток преимущественно негативен: сегодня Евросоюз объявил о расширении антироссийских санкций из-за поставки турбин Siemens в Крым. Санкции носят преимущественно политический характер и не несут в себе заметного экономического ущерба. Нефть основных сортов дорожает в пределах 0,7%: баррель Brent стоил $52,3, а WTI – $49,33. Негатив, связанный с растущим в пределах 0,9% индексом доллара (DXY), сдерживают ожидания итогов заседания мониторингового комитета ОПЕК+ предстоящего в начале следующей недели. На вечерней сессии высока вероятность умеренного роста котировок фьючерса на ММВБ от уровней вечернего клиринга вслед за позитивным внешним фоном в пределах 0,2-0,4%. На валютном рынке дорожающая нефть и ожидаемый отскок вниз по индексу доллара поддержат рубль. По паре доллар/рубль возможно снижение в пределах 0,2-0,4%", - комментирует ситуацию аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.