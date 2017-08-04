Вероятно, курс доллара будет находиться в коридоре 59,5-60,5 руб. - Бинбанк

"С одной стороны, ожидание публикации данных по инфляции в США будет препятствовать укреплению валют стран с формирующимися рынками, в том числе и рубля. С другой, нормализация монетарной политики ведущими ЦБ мира все равно будет постепенной, а цены на нефть останутся выше уровня 50 долл./барр., поэтому заметного ослабления российской валюты также ждать не стоит. Сильные данные по американскому рынку труда компенсировали влияние замедления роста деловой активности в секторе услуг США, что несколько ослабило позиции многих валют стран с формирующимися рынками в пятницу. На следующей неделе повышенное внимание будет уделено рынку нефти: ожидаются публикация отчета ОПЕК, а также встреча технического комитета по мониторингу выполнения соглашения между странами ОПЕК+. Также в пятницу будут опубликованы данные об инфляции в США, которая, по прогнозам аналитиков, приблизилась к цели ФРС США. На стороне рубля достаточно благоприятная ситуация на нефтяном рынке, стабилизация геополитических рисков и сохранение ожиданий по постепенной (а не ускоренной) нормализации монетарной политики ведущими ЦБ мира. Факторами неопределенности является действие сезонных факторов, и, вероятно, на валютном рынке пока не сформируется выраженный тренд, и курс доллара будет находиться в коридоре 59,5-60,5 руб./доллар", - полагает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.