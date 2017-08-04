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04 августа 2017 года 17:33
Участники нефтяного рынка заняли выжидательные позиции перед выходом фундаментальных показателей на следующей неделе - Бинбанк
"Окончание недели характеризуется достаточно слабым новостным фоном, котировки Brent корректируются до уровней близких к 52$. Участники нефтяного рынка снова заняли выжидательные позиции перед выходом фундаментальных показателей на следующей неделе. Мы, в свою очередь, не ожидаем существенной понижательной динамики цен нефти на следующей неделе. Данные ежемесячного отчета ОПЕК, скорее всего, сообщат рынку об еще одном витке роста производства энергоносителя внутри картеля в июле (по нашим оценкам, производство ОПЕК на конец июля составит 32,8–33 млн барр./сутки). Однако такая динамика роста средневосточной добычи на сегодняшний день уже учтена в текущих ценовых уровнях, что дает основания полагать, что для существенного снижения цен потребуются дополнительные факторы. Главными претендентами на оказание негативного влияния на цены в очередной раз становятся вопросы, касающиеся регулирования роста ливийской и нигерийской нефтедобычи. Мы ожидаем, что данным факторам будет уделено особое внимание на встрече министров стран ОПЕК и вне ОПЕК на расширенном заседании мониторингового комитета ОПЕК+ (7–8 августа). Наиболее вероятно, что в ходе заседания рынок получит порцию успокаивающих вербальных интервенций со стороны министров ОПЕК+ в виде высказываний о том, что добыча нефти данных африканских экспортеров находится под пристальным контролем картеля и может быть ограничена при достижении стабильных уровней (1,25 млн барр./сутки для Ливии; 1,8 млн барр./сутки для Нигерии). Вторым важным вопросом в повестке заседания комитета станет обсуждение причин, по которым Ирак и ОАЭ активно нарушают свои обязательства по сокращению нефтедобычи. Также представитель Саудовской Аравии, вероятно, снова подтвердит намерения крупнейшего экспортера нефти по снижению объемов экспорта в августе на существенную величину (на 1 млн барр./сутки в сравнении с августом 2016 года). В результате мы ожидаем, что нефтяные цены следующей недели вновь смогут удержаться в диапазоне 51–53$ в том случае, если итоги заседания представителей ОПЕК+ будут носить умеренно позитивный характер. Также нами отмечается, что риски распродаж нефтяного актива на следующей неделе могут реализоваться в том случае, если данные отчетов ОПЕК и МЭА покажут рост добычи картеля в июле выше уровней в 33 млн барр./сутки за счет большего ускорения роста добычи в Ливии и Нигерии, а также существенного нарушения квот другими странами–участниками сделки", - комментирует ситуацию аналитик Бинбанка Антон Покатович.
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04 августа 2017 года 19:37
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