Закрытие по российским биржевым индексам ожидается на отрицательной территории - ИК "ФИНАМ"

С технической точки зрения, российский рублёвый индекс ММВБ пока выглядит неплохо, но закрытие дня и недели ниже отметки 1960 пунктов будет негативным сигналом для инвесторов. В любом случае, указывает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник, потенциал роста с текущих отметок сейчас весьма ограничен, а риски коррекции в августе просто зашкаливают. Во второй половине сессии волатильность на фондовых рынках явно повысится, но закрытие по российским биржевым индексам ожидается на отрицательной территории. Не стоит забывать, что данные по рынку труда США могут серьёзно повлиять на динамику валютного рынка, а также на динамику драгоценных металлов.