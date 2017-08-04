Рынок перейдет к снижению с целью 1900 п. по индексу ММВБ - ИК "Фридом-Финанс"

Российский рынок демонстрирует пятничную динамику: индекс ММВБ снижается на 0,3%. Большинство основных бумаг корректируется в пределах 1,5%, констатирует начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Ключевым поводом для этого стала коррекция в ценах на нефть. На новости о росте добычи в США котировки Brent опустились ниже $52 за баррель. Небольшое снижение не угрожает курсу рубля, российская валюта в паре с долларом США торгуется вблизи вчерашнего закрытия. На динамику курса сегодня, по мнению специалиста ИК, могут повлиять американская статистика по внешней торговле за июнь и российская по инфляции за июль.

"Вероятнее всего, пара USD/RUB останется в диапазоне 60–60,50, если данные окажутся близкими к прогнозам, - полагает эксперт ИК "Фридом-Финанс". - На локальном рынке центральным событием стала отчетность Роснефти по МСФО за 1-е полугодие. Рентабельность EBITDA неожиданно сократилась на фоне опережающего роста выручки. Повышение цены на нефть на 33% в долларовом выражении и почти на 10% в рублях способствовало росту продаж, но налоговый маневр и высокая волатильность нефтяных котировок и курса привели снижению операционной рентабельности. По словам главы Роснефти Игоря Сечина, компания будет пытаться исправить это и работать над повышением эффективности. Стоит отметить, что у Роснефти сохранился положительный денежный поток (свыше $2,1 млрд в 1-м полугодии) и относительно низкий уровень долговой нагрузки (1,7х EBITDA). Дополнительными драйверами являются ожидание промежуточных дивидендов осенью. Правда, даже в случае выплаты 50% прибыли размер дивиденда составит примерно 3,8 руб. на акцию, что соответствует доходности около 1,2%. Также компания может получить свыше $2 млрд от Системы, если выиграет иск, что покроет 70% капитальных затрат за квартал. Негативным для компании фактором стали новые американские санкции, поэтому котировки ее акций в ближайшие недели будут под давлением. Однако вероятность их падения ниже 300 руб. без сильного негатива, на мой взгляд, невелика".

Рынок в целом на следующей неделе, вероятнее всего, перейдет к снижению с целью 1900 по индексу ММВБ, прогнозирует Г. Ващенко. Это объясняется тем, что международные инвесторы предпочитают вкладываться в бумаги американских компаний, которые продемонстрировали хорошие финансовые результаты в предыдущем квартале и дорожают, а чтобы сдвинуть с места российский рынок, нефть должна дорожать дальше, так как ее предыдущий рост уже отыгран заранее.