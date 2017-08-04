Рубль отыграл часть потерь - Банк "Зенит"

Торги на валютном рынке вчера завершились небольшим укреплением рубля, что произошло впервые за текущую неделю, напоминают эксперты банка "Зенит". Характерно, что цены на нефть вчера снизились в пределах 1%, но интерес к высокодоходным валютам поддержал и рубль. Курс доллара на закрытие биржи составил 60.36 руб. (-23 коп.), курс евро – 71.65 руб. (-14 коп.). На международном валютном рынке доллар снижался к евро на фоне слабых данных по сфере услуг и ожиданий сегодняшней официальной статистики по рынку труда за июль. По итогам дня основная валютная параподнялась на 15 бп до отметки $1.1870.

Отсутствие позитивных новостей на нефтяном рынке провоцирует реализацию коррекционного сценария. Статистика по запасам в США на текущей неделе не преподнесла идей, тогда как рынки встревожены ростом добычи внутри ОПЕК за счет стран, которые исключены из необходимости соблюдать соглашение по ограничению добычи.

Рубль живет своей жизнью, слабо реагируя на динамику нефтяных котировок. Впрочем, он возвращает корреляцию со сопоставимыми высокодоходными валютами, которую он на время утратил в начале текущей недели. Реакция на новые санкции со стороны США учтена в ценах, однако геополитические риски остаются повышенными. В случае расширения ограничивающих мер в будущем, рубль может оказаться под прямым ударом потенциального запрета вложений в российский суверенных долг. Именно эти риски, вероятно, делают российскую валюту

аутсайдером среди валют ЕМ.