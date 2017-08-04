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04 августа 2017 года 11:34

Рынок акций РФ утром снижается вместе с нефтью и Европой, выросли Роснефть и РусАл

Москва. 4 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу снижается вместе с нефтью и фондовой Европой, игроки фиксируют прибыль после успешной недели, выросли бумаги "РусАла" и "Роснефти".

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1956,97 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1021,64 пункта (-0,8%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,2%.

Доллар стоит 60,35 рубля (-0,02 рубля).

В лидерах отката выступают акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%).

Выросли акции "РусАла" (+0,6%, до 36,6 рубля - максимум с начала февраля) и плюсуют бумаги "Роснефти" (+0,7%), несмотря на слабый отчет НК за полугодие.

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии снизилась на 20% (до 81 млрд рублей), во II квартале прибыль упала на 15% (до 68 млрд руб.).

В Азии в пятницу динамика индексов оказалась смешанной (просела Япония), проседает Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX теряют в пределах 0,2%). Игроки следят и за политическими новостями из США, где спецпрокурор США Роберт Мюллер, возглавляющий расследование возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года, созвал большое жюри присяжных. Как пишет газета Wall Street Journal, назначение большого жюри говорит о том, что расследование принимает серьезный и затяжной характер.

Инвесторы также ожидают в пятницу выхода июльских данных о безработице в США (15:30 МСК), эксперты прогнозируют рост числа рабочих мест в июле на 180 тыс. и снижение безработицы до 4,3% с 4,4%.

Нефть утром в пятницу дешевеет, уровень цен примерно на $1 ниже, чем при закрытии российского рынка акций накануне; неделя завершается в "минусе" более чем на 1% на опасениях, что рост добычи в США нивелирует усилия ОПЕК по снижению предложения.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $51,72 за баррель (-0,6% и -0,7% накануне), сентябрьская цена WTI - $48,72 за баррель (-0,6% и -1,1% в четверг).

Как стало известно из отчета Минэнерго США, добыча нефти в стране выросла на минувшей неделе на 20 тыс. баррелей в сутки, до максимальных с июля 2015 года 9,43 млн б/с.

Инвесторы опасаются, что активный подъем нефтедобычи в Штатах замедлит ребалансировку рынка, на которую рассчитывают страны ОПЕК и их партнеры.

Как отмечают аналитики ИК "Атон", акции "Роснефти" отскочили вверх после падения накануне, спрос на бумаги "РусАла" подогревается новостями, что крупнейший китайский производитель алюминия сократит мощности. В остальном рынок акций оказался под давлением упавшей нефти Brent ниже $52 за баррель.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций в пятницу может потерять по индексам в среднем 0,5%. Поддержку рынку в конце недели оказало заявление агентства S&P о том, что новый пакет санкций США не повлияет на рейтинг России. Для смены нисходящей тенденции года индексу РТС следует закрепиться выше 1045 пунктов.

Главным драйвером на глобальном рынке в пятницу будут данные по рынку труда США. Несмотря на пристальное внимание, которое инвесторы уделяют показателю инфляции, ключевым индикатором в политике ФРС остается безработица.

Накануне стало известно, что Минфин РФ в период с 7 августа по 6 сентября планирует потратить на закупку валюты 47,6 млрд рублей дополнительных доходов от нефти. Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 2,07 млрд рублей, поэтому стоит удерживать "длинные позиции" по доллару от уровня 61 руб./$1, считает аналитик.

По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, сопротивление 1970 пунктов по индексу ММВБ остается актуальным, дальнейший рост сдерживается локальной перегретостью наиболее "качественных" акций ("Газпром нефть" (MOEX: SIBN), Сбербанк (MOEX: SBER), "Норильский никель") и отсутствием уверенности, что в августе цены на нефть закрепятся выше отметки $53 за баррель. Специальный прокурор Р.Мюллер сформировал большое жюри в Вашингтоне для расследования вмешательства России в выборы 2016 года, что говорит об активизации деятельности в рамках этого расследования.

Цены на нефть проседают на фоне роста объемов экспорта нефти из стран ОПЕК в июле до рекордных максимумов. Есть признаки, что нефтяная промышленность США адаптировалась к низким ценам на нефть. Так, Goldman Sachs сообщил на этой неделе, что нефтяная промышленность США успешно приспособилась к ценам на нефть $50 за баррель.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, активность инвесторов на мировых рынках в конце недели снизилась ввиду отсутствия сильных драйверов для роста как со стороны корпоративной отчетности и новостей, так и макроэкономики. Индекс MSCI World завершает неделю вблизи новых исторических максимумов, но с лишь символическим приростом по итогам недели. Аналогичная ситуация складывается и по индексу развивающихся рынков MSCI EM, где на протяжении уже почти двух недель почти нет движения. Тем временем, доллар продолжает сдавать позиции, как по корзине DXY, так и против высокодоходных валют, на фоне новых подробностей расследования в отношении связей Д.Трампа и влияния России на выборы. Цены на нефть локально достигли точки равновесия, впитав позитивные новости прошлой недели, но конъюнктурно ослабив импульс вблизи $53 за баррель после выхода статистики по запасами и добыче от Минэнерго США. В пятницу в фокусе внимания данные по числу рабочих мест в США, а также вечерний отчет по числу буровых от Baker Hughes.

Российский фондовый рынок на неделе показал восстановительный рост по мере переосмысления критичности введенных США санкций против российских компаний, роста цен на нефть и преобладания позитивной динамики по активам развивающихся рынков. Откат цен на нефть от отметки $53 за баррель локально лишил рынок импульса для подъема в конце недели, однако сильный рыночный сантимент последних дней указывает на появление покупателей и возможность роста в августе с перемещением к следующему сильному уровню сопротивления вблизи отметки 2050 пунктов по индексу ММВБ.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, тема американских ограничений для РФ постепенно уходит на второй план и ее влияние начинает слабеть. Рейтинговое агентство S&P вовсе не обнаружило негативного влияния данной проблемы на рейтинги РФ, которые были оставлены без изменений с "позитивным" прогнозом.

Бумаги "Роснефти" локально отыграли в четверг возможный негатив, связанный с американскими ограничениями. Новый закон США направлен против шельфовых проектов и разработки сланцевых месторождений, то есть те направления, где "Роснефть" планировала развернуть свою деятельность в ближайшем будущем. В целом рынок продолжает сохранять потенциал дальнейшего роста, тем более что даже тема американских ограничений начинает проявлять союзников РФ. В частности, Ассоциация европейского бизнеса высказала свое несогласие с новыми американскими инициативами и призвала отделить политику от бизнеса.

Вечерняя статистика из США может оказаться неожиданной. Если число рабочих мест в США существенно превысит прогнозы, то доллар начнет резко укрепляться, а слабые данные лишь увеличат давление на американскую валюту. Это также может означать негатив для нефти, поскольку ослабление рынка труда может означать снижение спроса на топливо.

В целом рынок акций в США уже не готов бурно расти, так как для многих текущие значения индексов опережают вполне смелые ожидания. Растет число предупреждений от аналитиков о возможной коррекции в августе-сентябре, хотя многие еще считают, что "бычий" настрой не иссяк. Возможно, что поводом для коррекции станет усиление давления на администрацию Белого дома. Специальный прокурор Р.Мюллер собрал большое жюри для разбирательств по делу вмешательства РФ в выборы 2016 года. Возможно, что разбирательства ни к чему не приведут, но надежды на реформы Д.Трампа окончательно погрязнут в многомесячных тяжбах с системной политикой.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу подешевели акции СК "Южурал-АСКО" (-5,1%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-1,2%), бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1%).

Подорожали бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 3,885 млрд руб. (из них 0,953 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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