До конца недели рубль может тестировать уровень в 61 за доллар и 72 к евро - РосЕвроБанк

"Падение цен на нефть ниже отметки 52 доллара за баррель может ускорить ослабление рубля. Фактически, российская валюта лишилась единственного фактора, который обеспечивал ей поддержку. После непродолжительной консолидации курс доллара постепенно преодолеет отметку 61 руб. и продолжит рост к верхней границе коридора 60,5-63,5 руб. Способствовать этому процессу будет дальнейшее сокращение притока иностранной валюты в страну на фоне ухудшения платежного баланса, а также падения интереса крупных игроков к российским активам из-за введения новых санкций со стороны США. Стоит также учитывать, что Минфин планирует существенно нарастить объемы закупаемой валюты, чем могут воспользоваться крупные игроки для того чтобы продавить курс доллара и евро к более высоким отметкам. По итогам текущей недели мы ожидаем, что курс доллара останется чуть ниже отметки 61 рубля, однако уже на следующей неделе эта отметка может быть пройдена", - полагает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.