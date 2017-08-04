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Главная / Мнения аналитиков / Без дополнительного позитива по итогам встречи технического комитета ОПЕК+ (7-8 авг.) нефть рискует отступить в район $50/bbl по Brent - "Нордеа Банк"
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04 августа 2017 года 11:16
Без дополнительного позитива по итогам встречи технического комитета ОПЕК+ (7-8 авг.) нефть рискует отступить в район $50/bbl по Brent - "Нордеа Банк"
"Без дополнительного позитива по итогам встречи технического комитета ОПЕК+ (7-8 авг.) нефть рискует отступить в район $50/bbl по Brent. Ситуация на рынке по-прежнему не может быть охарактеризована как устойчивая. Факторы, которые позволили продемонстрировать ценам накануне восходящее движение и частично возродить оптимизм, подрываются статистикой по возросшей добыче. Как уже было отмечено в предыдущих обзорах предварительные данные указали на то, что ОПЕК по итогам июля вышел на максимумы года, нарастив производство до 33 mn bbl/d. Одновременно добыча в США сохраняет позитивный импульс. На фоне этого спекуляции на тему слабой эффективности решения ОПЕК+ вновь набирают оборот. Тем не менее, мы остаемся при мнении, что сезонная статистика о сокращении запасов нефти и нефтепродуктов продолжит оказывать поддержку нефтяным ценам, которые в среднесрочном периоде сохранят уровни $49.5-54. Сегодня в фокусе площадок данные по рынку труда и числу буровых установок в США", - отмечает аналитик "Нордеа Банк" Денис Давыдов.
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04 августа 2017 года 17:33
Участники нефтяного рынка заняли выжидательные позиции перед выходом фундаментальных показателей на следующей неделе - Бинбанк
"Окончание недели характеризуется достаточно слабым новостным фоном, котировки Brent корректируются до уровней близких к 52$. Участники нефтяного рынка снова заняли выжидательные позиции перед выходом фундаментальных показателей на следующей неделе. Мы, в свою очередь, не ожидаем существенной... читать дальше
.04 августа 2017 года 16:51
"После серии неудач американская валюта позволила себе "выдохнуть с облегчением" – статистика по рынку труда не только не разочаровала, но и порадовала. В ответ на сильные данные доллар "взмыл" вверх против большинства валют, хотя после первоначальной реакции подъем уже застопорился, и котировки... читать дальше
.04 августа 2017 года 16:21
"К середине дня индекс ММВБ торговался в небольшом "минусе" на низких объёмах. Безработица в США упала до 4,3% с 4,4% в июне. Кроме того, в июле экономика США создала 209 тыс. новых рабочих мест при ожиданиях 180 тыс. Цифры за июнь были пересмотрены в сторону увеличения до 231 тыс. с 222 тыс. С... читать дальше
.04 августа 2017 года 15:20
технической точки зрения, российский рублёвый индекс ММВБ пока выглядит неплохо, но закрытие дня и недели ниже отметки 1960 пунктов будет негативным сигналом для инвесторов. В любом случае, указывает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник, потенциал роста с текущих отметок сейчас весьма ограничен, а... читать дальше
.04 августа 2017 года 14:48
"Из наиболее значимой статистики ждем данные по рынку труда США (15:30 мск). Российские фондовые индексы сегодня снижаются, изменение тренда к завершению сессии маловероятно", - полагает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева. читать дальше
.04 августа 2017 года 14:16
"Сегодня основное внимание всех инвесторов в мире будет приковано к отчету по занятости в Соединенных Штатах Америки. Американский доллар в последние несколько месяцев потерял свои позиции по отношению к большинству мировых валют. Растет он только против российского рубля. Некоторые участники... читать дальше
.04 августа 2017 года 13:56
Торговый диапазон на сегодня составляет 59,95-60,95 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль накануне укрепился к доллару в рамках коррекции, торги в пятницу утром проходят в относительно комфортном диапазоне 60,25-60,45 руб./долл. Фактор американских санкций уже заложен в текущий курс, поэтому не учитывается рынком, а завершение сезона выплаты дивидендов оказывает российской... читать дальше
.04 августа 2017 года 13:40
Российский рынок демонстрирует пятничную динамику: индекс ММВБ снижается на 0,3%. Большинство основных бумаг корректируется в пределах 1,5%, констатирует начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Ключевым поводом для этого стала коррекция в... читать дальше
.04 августа 2017 года 12:57
орги на валютном рынке вчера завершились небольшим укреплением рубля, что произошло впервые за текущую неделю, напоминают эксперты банка "Зенит". Характерно, что цены на нефть вчера снизились в пределах 1%, но интерес к высокодоходным валютам поддержал и рубль. Курс доллара на закрытие биржи... читать дальше
.04 августа 2017 года 12:30
"Индекс ММВБ открылся снижением на фоне смешанной динамики азиатских фондовых индексов и отрицательной динамике фьючерсов на российские акции на вечерней сессии в четверг. Депозитарные расписки по большинству эмитентов показали смешанную динамику: либо боковое движение, либо несущественное... читать дальше
.04 августа 2017 года 11:59
Рост объема покупок Минфином РФ валюты в августе, скорее всего, "поможет" рублю снизиться до 63-65 руб./$1 - ГПБ
Увеличение объема покупок валюты Минфином РФ на открытом рынке до 47,6 млрд рублей в августе с 0,1 млрд рублей в июле, скорее всего, будет удерживать рубль в диапазоне 63-65 руб./$1, считает экономист Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) Дмитрий Долгин. Как отмечается в обзоре банка, ослабление курса... читать дальше
.04 августа 2017 года 11:41
"Падение цен на нефть ниже отметки 52 доллара за баррель может ускорить ослабление рубля. Фактически, российская валюта лишилась единственного фактора, который обеспечивал ей поддержку. После непродолжительной консолидации курс доллара постепенно преодолеет отметку 61 руб. и продолжит рост к... читать дальше
.04 августа 2017 года 11:34
Москва. 4 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу снижается вместе с нефтью и фондовой Европой, игроки фиксируют прибыль после успешной недели, выросли бумаги "РусАла" и "Роснефти". читать дальше
.04 августа 2017 года 11:26
"В первые минуты торгов на Московской бирже в пятницу рубль незначительно изменяется к доллару и евро, хотя и продолжает падение. Цены на нефть упали до $51,85 за баррель Brent, и снижения нефтяных цен лишило рубль последней опоры. Более активного падения не происходит потому, что рынок пока не... читать дальше
.04 августа 2017 года 11:05
"Российские финансовые активы воспрянули духом под конец непростой недели, в рамках, как минимум, тактической коррекции, - комментируют аналитики Росбанка. - По итогам вчерашнего дня, кривая ОФЗ сдвинулась на 2-7 бп вниз по доходности (прежде всего, в середине и на длинном участке), курс рубля –... читать дальше
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