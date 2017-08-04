На рынке рублевых корпоративных бондов в пятницу не сложится ярко выраженной динамики цен

Москва. 4 августа. На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили торги четверга умеренными и разнонаправленными изменениями, причем индекс Dow Jones Industrial Average продемонстрировал рост по итогам восьмой сессии подряд. Статданные, опубликованные в четверг, указали на снижение числа заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе на 5 тыс. - до 240 тыс. Количество заявок остается около минимального за последние 44 года уровня. Теперь трейдеры ждут июльских данных о безработице в США, чтобы оценить, насколько такая динамика рынка оправдана экономической активностью. Минтруда США обнародует данные о безработице за прошлый месяц в пятницу в 15:30 МСК. Эксперты Уолл-стрит в среднем прогнозируют рост числа рабочих мест в июле на 180 тыс. и снижение безработицы до 4,3% с 4,4%.

Тем временем, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июле упал до 53,9 пункта - минимального значения за 11 месяцев, по сравнению с 57,4 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали менее значительного снижения - до 56,9 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в пятницу в ожидании свежих данных о занятости в США. Вместе с тем рынки внимательно следят и за политическими новостями из США, где спецпрокурор США Роберт Мюллер, возглавляющий расследование возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года, созвал большое жюри присяжных. Как пишет газета Wall Street Journal, назначение большого жюри говорит о том, что расследование принимает серьезный и затяжной характер.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific упал на 0,4%, индикатор демонстрирует отрицательную динамику впервые за 10 сессий. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,37% вслед за повышением иены к доллару до максимума за семь недель. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,3%, индийский Sensex - 0,4%. Вместе с тем китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%, южнокорейский KOSPI - 0,4%, гонконгский Hang Seng - менее 0,1%.

В свою очередь цены на нефть снижаются в ходе азиатских торгов в пятницу и демонстрируют снижение с начала недели на опасениях, что рост добычи в США нивелирует усилия ОПЕК по снижению предложения. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК в пятницу опустилась на 0,38% - до $51,81 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы подешевели на 0,67% - до $52,01 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,37% - до $48,85 за баррель. Контракт подешевел на 1,13% - до $49,03 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Как стало известно из отчета Минэнерго США, добыча нефти в стране выросла на минувшей неделе на 20 тыс. баррелей в сутки, до максимальных с июля 2015 года 9,43 млн б/с. Инвесторы опасаются, что активный подъем нефтедобычи в Штатах замедлит ребалансировку рынка, на которую рассчитывают страны ОПЕК и их партнеры.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 4,4 раза по сравнению с предыдущим днем и оказалась заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 42,268 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,887 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 августа снизился по отношению к предыдущему торговому дню на 0,08% (в основном за счет заметного падения стоимости облигаций " Сбербанк (MOEX: SBER) БО-18") и составил 105,52 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,05%, опустившись до 519,84 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Сбербанк БО-18" (-2,99%), "РЖД БО-03" (-0,5%) и "РЖД-23" (-0,32%), а в лидерах роста - "МТС-001P-01" (+1,79%), "Бинбанк БО-05" (+0,27%) и "МОЭСК БО-09" (+0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-П03 объемом 10 млрд рублей на уровне 10,75% годовых, что соответствует доходности к погашению через 5 лет на уровне 11,19% годовых. По облигациям предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сначала компания планировала провести book building 2 августа. Однако 3 августа ГК "ПИК" сообщила, что продлила сбор заявок до 17:00 МСК 3 августа. Техническое размещение запланировано на 4 августа.

АО "Открытие холдинг" установило ставку 5-го и 6-го купонов биржевых облигаций серии БО-01 в размере 11,5% годовых (57,34 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Размещение облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей прошло в августе 2015 года. Позже эмитент доразместил выпуск на 10 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время объем выпуска в обращении составляет 20 млрд рублей. Ставка текущего купона - 12,5% годовых. Дата погашения бумаг - 5 августа 2025 года. По выпуску предусмотрена оферта 15 августа 2017 года.