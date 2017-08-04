Нефть движется к нижней границе диапазона 50-53 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Нефть подошла вплотную к 200-дневной средней, и мы считаем, что будет ее проторговывать вниз с движением к нижней границе диапазона 50-53 долл./барр. в ближайшее время. Из новостей отметим рост экспорта нефти из стран ОПЕК на 370 тыс. барр./день за июль, большая часть чего была обеспечена Нигерией (260 тыс. барр./день), по данным Reuters. Сегодня в фокусе статистика по буровым установкам в США", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.