Фондовая неделя обещает закончиться позитивно - TeleTrade

Четверг индекс ММВБ закончил на уровне 1965,29 пунктов. Несмотря на нейтральное закрытие торгов, текущая неделя внушает очень оптимистичные перспективы, так как закрывается белой свечой, отмечает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко. Особенно если учесть тот факт, что предыдущая неделя закрылась небольшим снижением, и вместе с этой неделей мы можем получить разворотную комбинацию на недельном формате времени от уровня 1900-1910 пунктов. Или второй вариант, в котором комбинация, состоящая из четырех недельных свечей, является моделью продолжения "три метода" вверх, для актуализации этой идеи закрытие недели должно состояться выше уровня 1960,69 пунктов.

"В любом случае оба варианта нам указывают на дальнейший восходящий потенциал роста, открывая горизонты роста до уровней 2000 пунктов, 2030-2040 и 2070-2100 пунктов соответственно, - утверждает эксперт. -

По времени мы как раз должны уложиться в рамки августа, если интенсивность подъема будет сопоставима с первым импульсом, который длился с середины июня до первой декады июля. Из событий сегодняшнего дня советую обратить свое внимание на публикацию финансовой отчетности компании "Роснефть" по МСФО за I полугодие 2017г. Хочу отметить, что пару дней назад котировкам удалось покинуть рамки нисходящего канала, в котором они находились с 29 июня, и тем самым они открыли себе дорогу к достижению зоны 326-328 рублей. На данную цель указывает ширина выбитого вверх канала, а хорошая статистика может стать тем самым катализатором, который подтолкнет бумаги к выходу в указанный район. Пока неделя рисуется "бычьей" свечой, при сохранении доминанты со стороны покупателей, "длинные" позиции как в целом по рынку, так и по бумагам "Роснефти" можно переносить даже на следующую неделю".