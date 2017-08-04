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04 августа 2017 года 09:50
Фондовая неделя обещает закончиться позитивно - TeleTrade
Четверг индекс ММВБ закончил на уровне 1965,29 пунктов. Несмотря на нейтральное закрытие торгов, текущая неделя внушает очень оптимистичные перспективы, так как закрывается белой свечой, отмечает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко. Особенно если учесть тот факт, что предыдущая неделя закрылась небольшим снижением, и вместе с этой неделей мы можем получить разворотную комбинацию на недельном формате времени от уровня 1900-1910 пунктов. Или второй вариант, в котором комбинация, состоящая из четырех недельных свечей, является моделью продолжения "три метода" вверх, для актуализации этой идеи закрытие недели должно состояться выше уровня 1960,69 пунктов. "В любом случае оба варианта нам указывают на дальнейший восходящий потенциал роста, открывая горизонты роста до уровней 2000 пунктов, 2030-2040 и 2070-2100 пунктов соответственно, - утверждает эксперт. - По времени мы как раз должны уложиться в рамки августа, если интенсивность подъема будет сопоставима с первым импульсом, который длился с середины июня до первой декады июля. Из событий сегодняшнего дня советую обратить свое внимание на публикацию финансовой отчетности компании "Роснефть" по МСФО за I полугодие 2017г. Хочу отметить, что пару дней назад котировкам удалось покинуть рамки нисходящего канала, в котором они находились с 29 июня, и тем самым они открыли себе дорогу к достижению зоны 326-328 рублей. На данную цель указывает ширина выбитого вверх канала, а хорошая статистика может стать тем самым катализатором, который подтолкнет бумаги к выходу в указанный район. Пока неделя рисуется "бычьей" свечой, при сохранении доминанты со стороны покупателей, "длинные" позиции как в целом по рынку, так и по бумагам "Роснефти" можно переносить даже на следующую неделю".
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04 августа 2017 года 10:35
Сегодня, в первую пятницу месяца, традиционно выходят данные по состоянию рынка труда в США за месяц прошедший, а именно – сколько было создано рабочих мест вне сельского хозяйства, уровень безработицы, оплата труда, напоминает управляющий директор ИК «Норд-Капитал» Михаил Ханов. Как правило, эти... читать дальше
.04 августа 2017 года 10:18
Москва. 4 августа. Доллар США и евро повышаются при открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне снижающихся цен на нефть. читать дальше
.04 августа 2017 года 10:15
"Рубль вчера откатывался к 2-дневному минимуму 60,03, укрепив свои позиции за счет слабости доллара США. Даже продолжившееся снижение нефти не остановило российскую валюту от укрепления. Итак, все дело в ожиданиях по показателям рынка труда. Вчера были опубликованы данные по деловой активности в... читать дальше
.04 августа 2017 года 10:05
Москва. 4 августа. На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.04 августа 2017 года 10:05
"Российские индексы закрыли день разнонаправленно, агентство S&P заявило, что новый пакет санкций не повлияет на рейтинг России, индекс голубых фишек ММВБ 10 на этой неделе вырос на 3,7% подойдя, к важным уровням сопротивления 4400-4500п, закрепление выше которых приведет к смене нисходящей... читать дальше
.04 августа 2017 года 10:02
"Нефть подошла вплотную к 200-дневной средней, и мы считаем, что будет ее проторговывать вниз с движением к нижней границе диапазона 50-53 долл./барр. в ближайшее время. Из новостей отметим рост экспорта нефти из стран ОПЕК на 370 тыс. барр./день за июль, большая часть чего была обеспечена... читать дальше
.04 августа 2017 года 09:58
"Неудачи доллара продолжаются. Любые попытки восстановления встречают сопротивление продавцов на фоне стабильного появления негативных сигналов из США, как экономического, так и политического характера. И вчерашний день не стал исключением. Валюта уступила большинству основных конкурентов за... читать дальше
.04 августа 2017 года 09:45
По итогам торгов индекс ММВБ составил 1965,29 пункта (-0,01%), индекс РТС - 1029,41 пункта (+0,8%). Сложившийся на утро пятницы внешний фон эксперты оценивают как нейтральный и ждут вялой динамики рынка. читать дальше
.04 августа 2017 года 09:41
Активность инвесторов на мировых рынках снизилась в конце этой недели, ввиду отсутствия сильных драйверов для роста как со стороны корпоративной отчетности и новостей, так и макроэкономики, отмечает эксперт Промсвязьбанка Илья Фролов. В результате, индекс MSCI World завершает эту неделю вблизи... читать дальше
.04 августа 2017 года 09:26
"Российские торговые площадки в пятницу будут находиться под влиянием цен на нефть и корпоративных новостей, указывает аналитик ИК "Финам" Алексей Коренев. - На настоящий момент стоимость марки BRENT составляет 51,91 долл./барр., марки WTI – 48,94 долл./барр. В обеих наблюдается временное затишье... читать дальше
.04 августа 2017 года 09:16
"Вчера, как мы и предполагали, рост российского рынка приостановился (из-за близости технического сопротивления 1970 на индексе ММВБ). Наиболее качественные акции такие, как «Газпром нефть», «Сбербанк», «Норильский Никель» сейчас локально перегреты, и лично у меня нет уверенности, что в августе... читать дальше
.04 августа 2017 года 09:11
Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня, по оценкам начальника аналитического отдела ИФК "Солид" Олега Шагова, складывается близким к нейтральному. Котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизились в район... читать дальше
.04 августа 2017 года 09:11
Фондовые индексы США изменились разнонаправленно в четверг, Dow Jones завершил ростом 8-ю сессию. Рынки акций АТР изменяются разнонаправленно в ожидании данных по рынку труда США. Нефть слабо дешевеет, завершает неделю в минусе, Brent торгуется у $51,92 за баррель. читать дальше
.04 августа 2017 года 09:03
В четверг высоколиквидные бумаги торговались преимущественно в плюсе, напоминает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. Так, акции МТС (MTSS) подорожали на 1.3%, Ростелекома (RTKM) и НЛМК (NLMK) – на 1.0%, Газпрома (GAZP) – на 0.4%. Трейдеры немного сократили средний дисконт по финансовым... читать дальше
.03 августа 2017 года 19:34
Москва. 3 августа. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" вечером в четверг, рубль растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти. читать дальше
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