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04 августа 2017 года 09:26
Рынок акций в пятницу откроется умеренным ростом - ИК "Финам"
"Российские торговые площадки в пятницу будут находиться под влиянием цен на нефть и корпоративных новостей, указывает аналитик ИК "Финам" Алексей Коренев. - На настоящий момент стоимость марки BRENT составляет 51,91 долл./барр., марки WTI – 48,94 долл./барр. В обеих наблюдается временное затишье в ожидании публикации в 20:00 количества буровых установок от Baker Hughes. Откроемся мы, скорее всего, умеренным ростом, а вот закрытие вполне возможно под небольшое снижение на фоне пятничной фиксации недельной прибыли. Рубль вполне ожидаемо следовал за ценовыми колебаниями углеводородов, успокоившись к вечеру четверга после довольно бурной дневной коррекции на уровнях в 60,41 руб./долл. и 71,73 руб./евро. Вполне комфортные для текущей ситуации позиции, чтобы перевести дух в ожидании новостей. Мы ждем открытия сегодняшней торговой сессии по национальной валюте в нейтральной зоне, а дальнейшее изменение стоимости рубля, скорее всего, будет происходить под влиянием технических факторов и изменения цен на нефть".
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04 августа 2017 года 10:35
Сегодня, в первую пятницу месяца, традиционно выходят данные по состоянию рынка труда в США за месяц прошедший, а именно – сколько было создано рабочих мест вне сельского хозяйства, уровень безработицы, оплата труда, напоминает управляющий директор ИК «Норд-Капитал» Михаил Ханов. Как правило, эти... читать дальше
.04 августа 2017 года 10:18
Москва. 4 августа. Доллар США и евро повышаются при открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне снижающихся цен на нефть. читать дальше
.04 августа 2017 года 10:15
"Рубль вчера откатывался к 2-дневному минимуму 60,03, укрепив свои позиции за счет слабости доллара США. Даже продолжившееся снижение нефти не остановило российскую валюту от укрепления. Итак, все дело в ожиданиях по показателям рынка труда. Вчера были опубликованы данные по деловой активности в... читать дальше
.04 августа 2017 года 10:05
Москва. 4 августа. На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.04 августа 2017 года 10:05
"Российские индексы закрыли день разнонаправленно, агентство S&P заявило, что новый пакет санкций не повлияет на рейтинг России, индекс голубых фишек ММВБ 10 на этой неделе вырос на 3,7% подойдя, к важным уровням сопротивления 4400-4500п, закрепление выше которых приведет к смене нисходящей... читать дальше
.04 августа 2017 года 10:02
"Нефть подошла вплотную к 200-дневной средней, и мы считаем, что будет ее проторговывать вниз с движением к нижней границе диапазона 50-53 долл./барр. в ближайшее время. Из новостей отметим рост экспорта нефти из стран ОПЕК на 370 тыс. барр./день за июль, большая часть чего была обеспечена... читать дальше
.04 августа 2017 года 09:58
"Неудачи доллара продолжаются. Любые попытки восстановления встречают сопротивление продавцов на фоне стабильного появления негативных сигналов из США, как экономического, так и политического характера. И вчерашний день не стал исключением. Валюта уступила большинству основных конкурентов за... читать дальше
.04 августа 2017 года 09:50
Четверг индекс ММВБ закончил на уровне 1965,29 пунктов. Несмотря на нейтральное закрытие торгов, текущая неделя внушает очень оптимистичные перспективы, так как закрывается белой свечой, отмечает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко. Особенно если учесть тот факт, что предыдущая неделя... читать дальше
.04 августа 2017 года 09:45
По итогам торгов индекс ММВБ составил 1965,29 пункта (-0,01%), индекс РТС - 1029,41 пункта (+0,8%). Сложившийся на утро пятницы внешний фон эксперты оценивают как нейтральный и ждут вялой динамики рынка. читать дальше
.04 августа 2017 года 09:41
Активность инвесторов на мировых рынках снизилась в конце этой недели, ввиду отсутствия сильных драйверов для роста как со стороны корпоративной отчетности и новостей, так и макроэкономики, отмечает эксперт Промсвязьбанка Илья Фролов. В результате, индекс MSCI World завершает эту неделю вблизи... читать дальше
.04 августа 2017 года 09:16
"Вчера, как мы и предполагали, рост российского рынка приостановился (из-за близости технического сопротивления 1970 на индексе ММВБ). Наиболее качественные акции такие, как «Газпром нефть», «Сбербанк», «Норильский Никель» сейчас локально перегреты, и лично у меня нет уверенности, что в августе... читать дальше
.04 августа 2017 года 09:11
Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня, по оценкам начальника аналитического отдела ИФК "Солид" Олега Шагова, складывается близким к нейтральному. Котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизились в район... читать дальше
.04 августа 2017 года 09:11
Фондовые индексы США изменились разнонаправленно в четверг, Dow Jones завершил ростом 8-ю сессию. Рынки акций АТР изменяются разнонаправленно в ожидании данных по рынку труда США. Нефть слабо дешевеет, завершает неделю в минусе, Brent торгуется у $51,92 за баррель. читать дальше
.04 августа 2017 года 09:03
В четверг высоколиквидные бумаги торговались преимущественно в плюсе, напоминает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. Так, акции МТС (MTSS) подорожали на 1.3%, Ростелекома (RTKM) и НЛМК (NLMK) – на 1.0%, Газпрома (GAZP) – на 0.4%. Трейдеры немного сократили средний дисконт по финансовым... читать дальше
.03 августа 2017 года 19:34
Москва. 3 августа. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" вечером в четверг, рубль растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти. читать дальше
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