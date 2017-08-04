Рынок акций в пятницу откроется умеренным ростом - ИК "Финам"

"Российские торговые площадки в пятницу будут находиться под влиянием цен на нефть и корпоративных новостей, указывает аналитик ИК "Финам" Алексей Коренев. - На настоящий момент стоимость марки BRENT составляет 51,91 долл./барр., марки WTI – 48,94 долл./барр. В обеих наблюдается временное затишье в ожидании публикации в 20:00 количества буровых установок от Baker Hughes. Откроемся мы, скорее всего, умеренным ростом, а вот закрытие вполне возможно под небольшое снижение на фоне пятничной фиксации недельной прибыли.

Рубль вполне ожидаемо следовал за ценовыми колебаниями углеводородов, успокоившись к вечеру четверга после довольно бурной дневной коррекции на уровнях в 60,41 руб./долл. и 71,73 руб./евро. Вполне комфортные для текущей ситуации позиции, чтобы перевести дух в ожидании новостей. Мы ждем открытия сегодняшней торговой сессии по национальной валюте в нейтральной зоне, а дальнейшее изменение стоимости рубля, скорее всего, будет происходить под влиянием технических факторов и изменения цен на нефть".