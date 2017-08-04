Наиболее качественные акции локально перегреты - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Вчера, как мы и предполагали, рост российского рынка приостановился (из-за близости технического сопротивления 1970 на индексе ММВБ). Наиболее качественные акции такие, как «Газпром нефть», «Сбербанк», «Норильский Никель» сейчас локально перегреты, и лично у меня нет уверенности, что в августе цены на нефть закрепятся выше отметки 63 доллара. Внешний фон далек от идеального. Специальный прокурор Роберт Мюллер сформировал Великое жюри в Вашингтоне для расследования вмешательства России в выборы 2016 года, что говорит об активизации деятельности в рамках этого расследования. Цены на нефть в четверг снижались на фоне роста объемов экспорта нефти из стран ОПЕК в июле до рекордных максимумов, согласно отчету Thompson Reuters Oil Research. Есть признаки, что нефтяная промышленность США адаптировалась к низким ценам на нефть. Так, GoldmanSachs сообщил на этой неделе, что нефтяная промышленность США успешно приспособилась к ценам на нефть 50 долларов/барр.", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.