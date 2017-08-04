Нефть завершает неделю в минусе

Фондовые индексы США изменились разнонаправленно в четверг, Dow Jones завершил ростом 8-ю сессию. Рынки акций АТР изменяются разнонаправленно в ожидании данных по рынку труда США. Нефть слабо дешевеет, завершает неделю в минусе, Brent торгуется у $51,92 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили умеренными и разнонаправленными изменениями, причем индекс Dow Jones Industrial Average продемонстрировал рост по итогам восьмой сессии подряд.

Статданные, опубликованные в четверг, указали на снижение числа заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе на 5 тыс. - до 240 тыс.

Количество заявок остается около минимального за последние 44 года уровня. При этом показатель не превышает 300 тыс. уже 126 недель подряд (с марта 2015 года), что является рекордом с начала 1970-х годов и говорит о стабильном укреплении американского рынка труда.

Теперь трейдеры ждут июльских данных о безработице в США, чтобы оценить, насколько такая динамика рынка оправдана экономической активностью, пишет MarketWatch.

Минтруда США обнародует данные о безработице за прошлый месяц в пятницу в 15:30 МСК. Эксперты Уолл-стрит в среднем прогнозируют рост числа рабочих мест в июле на 180 тыс. и снижение безработицы до 4,3% с 4,4%.

Тем временем, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июле упал до 53,9 пункта - минимального значения за 11 месяцев, по сравнению с 57,4 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали менее значительного снижения - до 56,9 пункта.

Отчеты американских компаний за минувший квартал, опубликованные в четверг, не продемонстрировали единой картины.

Среди компаний, квартальные показатели которых оказались лучше ожиданий - Kellogg Co. и Tesla Inc.

Акции Kellogg подорожали по итогам торгов на 4,3%. Прибыль и выручка производителя кондитерских изделий во втором квартале 2017 года превзошли прогнозы рынка.

Бумаги Tesla, увеличившей квартальную выручку более чем вдвое, выросли в цене на 6,5%. Автопроизводитель зафиксировал чистый убыток в минувшем квартале, который, однако, оказался существенно ниже ожиданий экспертов.

Стоимость акций страховой компании American International Group Inc. увеличилась на 0,2%. Чистая прибыль страховщика во втором квартале оказалась лучше консенсус-прогноза аналитиков.

Бумаги Aetna Inc., одной из крупнейших в США компаний сферы медицинского страхования, подорожали на 2,5% благодаря ее сильным результатам за минувший квартал.

Тем временем, капитализация оператора спутникового телевидения Dish Network Corp. упала на 4,5% из-за слабой квартальной отчетности компании.

Цена акций фармкомпании Teva Pharmaceutical рухнула на 24%. Квартальные показатели Teva оказались хуже ожиданий рынка, и компания понизила прогноз прибыли на год.

Бумаги еще одной фармкомпании - Allergan - подорожали на 0,1% после повышения ею прогноза выручки на 2017 год.

Капитализация Yum! Brands Inc. опустилась на 2,3%. Американский оператор ресторанов сократил чистую прибыль и выручку во втором квартале 2017 года.

Рыночная стоимость производителя фитнес-браслетов Fitbit подскочила на 15%. Компания отчиталась о меньшем квартальном убытке, чем ожидали аналитики, и анонсировала скорый старт продаж "умных" часов собственного производства.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг вырос менее чем на 0,1% - до 22026,1 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 0,2%, составив 2472,16.

Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 0,4% - до 6340,34 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в пятницу в ожидании свежих данных о занятости в США.

Вместе с тем рынки внимательно следят и за политическими новостями из США, где спецпрокурор США Роберт Мюллер, возглавляющий расследование возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года, созвал большое жюри присяжных. Как пишет газета Wall Street Journal, назначение большого жюри говорит о том, что расследование принимает серьезный и затяжной характер.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific упал на 0,4%, индикатор демонстрирует отрицательную динамику впервые за 10 сессий.

Японский индекс Nikkei 225 снизился в ходе торгов на 0,3% вслед за повышением иены к доллару до максимума за семь недель, более широкий индекс Topix почти не изменился. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,3%, индийский Sensex - 0,4%.

Вместе с тем китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%, южнокорейский KOSPI - 0,4%, гонконгский Hang Seng - менее 0,1%.

Июльские данные по рынку труда США будут обнародованы в 15:30 мск. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, опрошенных Fact Set, рост числа рабочих мест замедлился в июле до 180 тыс. с 222 тыс. месяцем ранее, а безработица снизилась до 4,3% с 4,4%.

Резервный банк Австралии (РБА, ЦБ страны) в пятницу ухудшил прогнозы роста экономики на фоне укрепления австралийского доллара в последнее время. В 2017 году оценка снижена на 0,5 п.п. - до диапазона 2-3%, на 2018 год - на 0,25 п.п., до 2,5-3,5%. При этом центробанк подчеркнул, что дальнейшее повышение курса нацвалюты создаст дополнительные риски для экономики.

Акции Commonwealth Bank of Australia, одного из крупнейших банков страны, подешевели на 4%. В четверг вечером Австралийский центр отчетности и анализа транзакций подал иск, утверждая, что банк более 53,7 тыс. раз не выполнил правила оформления отчетности согласно законодательству о борьбе с отмыванием денег.

В целом финансовый сектор АТР в пятницу также ослаблен из-за динамики гособлигаций (доходность на многих рынках снизилась после ухудшения макроэкономических прогнозов в Великобритании и Австралии) и слабой отчетности ряда страховщиков США.

В Индии снижаются курсы акций фармацевтических компаний, в том числе Sun Pharmaceutical Industries Ltd. и Dr. Reddy's Laboratories Ltd. потеряли более 2%. Крупнейший мировой производитель дженериков Teva Pharmaceutical Industries ухудшил прогнозы прибыли во второй раз в этом году из-за усилившейся ценовой эрозии.

Цены на нефть снижаются в ходе азиатских торгов в пятницу и демонстрируют снижение с начала недели на опасениях, что рост добычи в США нивелирует усилия ОПЕК по снижению предложения.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 МСК в пятницу опустилась на $0,09 (0,17%) - до $51,92 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы подешевели на $0,35 (0,67%) - до $52,01 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,09 (0,18%) - до $48,94 за баррель. Контракт подешевел на $0,56 (1,13%) - до $49,03 за баррель по итогам предыдущей сессии.

С начала недели котировки Brent опустились на 1,1%, WTI - на 1,5%.

Как стало известно из отчета Минэнерго США, добыча нефти в стране выросла на минувшей неделе на 20 тыс. баррелей в сутки, до максимальных с июля 2015 года 9,43 млн б/с.

Инвесторы опасаются, что активный подъем нефтедобычи в Штатах замедлит ребалансировку рынка, на которую рассчитывают страны ОПЕК и их партнеры.

"Ралли на нефтяном рынке пока очень неустойчивое, и любые сигналы о повышении добычи в ОПЕК или США могут вызвать снижение цен, - говорит экономист Overseas-Chinese Banking Corp. Барнабас Ган. - Во многом недавний подъем котировок спровоцирован ожиданиями увеличения спроса на топливо в США".