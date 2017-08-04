Открытие рынка акций сегодня ожидается в районе 1960-1965 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня, по оценкам начальника аналитического отдела ИФК "Солид" Олега Шагова, складывается близким к нейтральному. Котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизились в район отметки в $51.9 за баррель, находясь под давлением в преддверии публикации данных по буровой активности в США, где производство «черного золота» вновь возобновило рост. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

"Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1960-1965 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в сложившихся условиях этот фондовый индикатор продолжит совершать колебания вблизи достигнутых уровней, реагируя на происходящие события и изменения внешнего фона при пониженной активности участников рынка в преддверии выходных", - прогнозирует эксперт ИФК.