Утренние прогнозы: нейтральная динамика акций сохранится до окончания торгов

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1965,29 пункта (-0,01%), индекс РТС - 1029,41 пункта (+0,8%). Сложившийся на утро пятницы внешний фон эксперты оценивают как нейтральный и ждут вялой динамики рынка.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня складывается близким к нейтральному. Котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизились в район отметки в $51.9 за баррель, находясь под давлением в преддверии публикации данных по буровой активности в США, где производство «черного золота» вновь возобновило рост. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1960-1965 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в сложившихся условиях этот фондовый индикатор продолжит совершать колебания вблизи достигнутых уровней, реагируя на происходящие события и изменения внешнего фона при пониженной активности участников рынка в преддверии выходных".

Промсвязьбанк (Илья Фролов): "Откат цен на нефть от отметки 53 долл./барр. локально лишил рынок акций импульса для роста в конце этой недели и может способствовать развитию умеренной коррекции. Вместе с тем, сильный рыночный сентимент последних дней указывает на появление покупателей и возможность роста в августе с перемещением к следующему сильному уровню сопротивления вблизи отметки 2050 ММВБ. Сегодня к открытию торгов сформировался нейтральный внешний фон. Открытие торгов может пройти без сильного процентного изменения по индексу ММВБ, в районе 1960-1965 пунктов. В течение дня возможно развитие корректирующей тенденции с откатом в направлении 1950".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российские индексы закрыли день разнонаправленно, агентство S&P заявило, что новый пакет санкций не повлияет на рейтинг России, индекс голубых фишек ММВБ 10 на этой неделе вырос на 3,7% подойдя, к важным уровням сопротивления 4400-4500п, закрепление выше которых приведет к смене нисходящей тенденции этого года. РТС так же продемонстрировал рост, но для подтверждения должен закрепиться выше 1045п. Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия торгов на московской бирже и снижение российских индексов в пределах 0.5% по итогам дня".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в первой половине дня вероятна приостановка наметившегося ранее повышения по индексу РТС. Сообщения о созыве «большого жюри» на предмет расследования влияния РФ на президентские выборы в США были восприняты инвесторами как индикатор усиления геополитических рисков, что выразилось в некотором увеличении спроса на «защитные» активы (казначейские облигации и драгметаллы) и повышении волатильности на рынке акций. Во второй половине дня (15:30 мск) ожидается публикация данных по рынку труда США (non-farm payrolls), которые часто становятся фактором роста волатильности на фондовом рынке. В валютной секции, по данным технического анализа, возможен некоторый период консолидации в диапазоне 60.0 – 60.5 по паре доллар-рубль".