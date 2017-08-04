Сегодня в первой половине дня вероятна приостановка повышения по индексу РТС- ИФ "Олма"

В четверг высоколиквидные бумаги торговались преимущественно в плюсе, напоминает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. Так, акции МТС (MTSS) подорожали на 1.3%, Ростелекома (RTKM) и НЛМК (NLMK) – на 1.0%, Газпрома (GAZP) – на 0.4%. Трейдеры немного сократили средний дисконт по финансовым мультипликаторам, с которым российские бумаги торгуются в сравнении с зарубежными аналогами, благодаря сравнительно высоким ценам на нефть и «охлаждению» нервозности, связанной с реакцией на расширение санкций США в отношении РФ. В итоге, с позиций технического анализа, индикаторы направленного движения по индексу РТС вышли в нейтральную зону, что, по мнению эксперта, позволяет говорить ослаблении нисходящего тренда (но пока не о формировании восходящего).

Фондовые индексы США закрылись разнонаправлено, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются в среднем немного выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские индексы в среднем немного повысились, в среднем в небольшом плюсе находятся и азиатские индексы.

"Сегодня в первой половине дня вероятна приостановка наметившегося ранее повышения по индексу РТС, - прогнозирует А. Старцев. - Сообщения о созыве «большого жюри» на предмет расследования влияния РФ на президентские выборы в США были восприняты инвесторами как индикатор усиления геополитических рисков, что выразилось в некотором увеличении спроса на «защитные» активы (казначейские облигации и драгметаллы) и повышении волатильности на рынке акций. Во второй половине дня (15:30 мск) ожидается публикация данных по рынку труда США (non-farm payrolls), которые часто становятся фактором роста волатильности на фондовом рынке. В валютной секции, по данным технического анализа, возможен некоторый период консолидации в диапазоне 60.0 – 60.5 по паре доллар-рубль".