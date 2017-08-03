Рубль растет к доллару и евро благодаря поднимающейся нефти

Москва. 3 августа. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" вечером в четверг, рубль растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 60,21 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 38 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,52 руб./EUR1, опустившись на 27,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 33,16 копейки - до 65,29 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах четверга благодаря растущим ценам на нефть, так как инвесторы продолжают оценивать опубликованные накануне данные Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране, найдя в них позитивные моменты. В частности, запасы бензина в США, которые опустились по итогам седьмой недели подряд - на 2,52 млн баррелей. При этом спрос на бензин вырос до исторического максимума - 9,84 млн баррелей в сутки, что было позитивно оценено рынком.

Октябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,63% - до $52,69 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 0,2% - до $49,81 за баррель.

Поддержку рублю оказывает и тот факт, что участники рынка отыграли расширение антироссийских санкций со стороны США, а также уменьшение спроса на валюту в рамках конвертации дивидендных выплат в связи с окончанием дивидендного периода.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, доллар в ходе торгов четверга снижается в паре с рублем, что отчасти связано с высокими, выше $52 за баррель Brent, ценами на нефть. "Отчасти на ослабление доллара на внутреннем валютном рынке, а следовательно, укрепление рубля, влияет также снижение доллара на Forex к основным мировым валютам, хотя основным фактором, влияющим на разворот рубля к росту, который произошел в четверг во второй половине дня, может быть приближение завершения дивидендного периода, когда валюта покупается для конвертации полученных выплат. Параллельно с окончанием дивидендных выплат мы видим постепенное угасание интереса к покупкам валюты, что, собственно, и отражается в котировках пары "доллар-рубль". Надо также отметить, что объемы торгов в четверг неплохие, нельзя сказать, что они очень высокие, но явно выше, чем обычно", - подчеркнул А.Карпов.

"После не слишком удачного открытия рубль большую часть рабочего дня получал поддержку с внешних рынков в виде роста нефтяных котировок и ослабления доллара, однако потенциал укрепления отечественной валюты по-прежнему ограничен геополитической напряженностью. В итоге пара "доллар-рубль" хоть и отыграла все утренние потери, но так и не смогла приблизиться к отметке в 60 руб./$1. Необходимо отметить, что комфортный уровень цен на нефть и слабый доллар удерживают рубль от дальнейшего "проседания" на фоне ухудшения российско-американских отношений. Однако нельзя исключать, что уже в ближайшее время эта валютная пара протестирует отметку в 61 руб./$1", - считает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 4 августа на 16,37 копейки, до 60,75 руб./$1, и поднял курс евро на 94,31 копейки, до 71,95 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился на 3,78 копейки по отношению к среде и составил 60,5652 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга опустился на 18,15 копейки по отношению ко 2 августа и составил 60,4451 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 439,019 млн, из которых $1 млрд 148,019 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 291,958 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 2,53 копейки к среде - до 71,7632 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга опустился на 10,81 копейки по отношению ко 2 августа и составил 71,6746 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR484,379 млн, из которых EUR210,532 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR273,847 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) опустились в четверг, в то время как среднесрочные ставки (1-6 месяцев) не изменились в сравнении с предыдущим днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" понизилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 9,15% годовых, ставка на семидневный срок уменьшилась на 4 б.п. - до 9,19% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровне предыдущего дня - 9,26%, 9,23% и 9,07% годовых соответственно.