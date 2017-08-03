Рынок акций РФ подрос по индексу РТС за счет нефти и укрепления рубля, раллировал РусАл

Москва. 3 августа. Рынок акций РФ в четверг подрос по индексу РТС за счет роста нефти и рубля, при этом динамика рублевых blue chips оказалась разнополярной; раллировали акции "РусАла", обновившие максимум за полгода на фоне взлета ADR компании на мировых площадках.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1965,29 пункта (-0,01%, максимум дня - 1976,36 пункта), индекс РТС - 1029,41 пункта (+0,8%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,6%.

Доллар просел до 60,14 рубля (-0,45 рубля), хотя утром курс поднимался до 60,85 рубля.

Премьер РФ Дмитрий Медведев расценил подписание президентом США Дональдом Трампом закона о санкциях против РФ как объявление Москве полноценной торговой войны.

Также к негативным новостям можно отнести слабый индекс PMI сферы услуг России в июле - показатель упал до 52,6 пункта с 55,5 пункта в июне, свидетельствуют данные исследования IHS Markit. Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в июле упал до 53,4 пункта против 54,8 пункта в июне.

В лидерах роста выступили акции "РусАла" (+8%, до 36,4 рубля - максимума за полгода), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3%).

Гендиректор "РусГидро" (MOEX: HYDR) Николай Шульгинов сообщил журналистам, что совет директоров компании осенью может принять решение по участию ПАО в достройке Тайшетского алюминиевого завода. Строительство завода мощностью 750 тыс. тонн ведет "РусАл" с 2005 года, в 2009 году стройка была заморожена, а в мае текущего года совет директоров одобрил завершение строительства.

Просели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Мосбиржи" (-1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%).

В четверг в Азии преобладало снижение индексов после роста MSCI Asia Pacific до максимума почти за 10 лет, растет Европа (CAC 40, FTSE выросли на 0,5-0,9%, DAX просел на 0,2%), минусует Америка (индекс S&P 500 просел на 0,2%), однако новые попытки роста демонстрирует нефть.

Неожиданное повышение загруженности НПЗ в США эксперты считают позитивным признаком, указывающим на усиление роста спроса на энергоносители в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг составила $52,79 за баррель (+0,8% и +1,1% накануне), сентябрьская цена WTI - $49,78 за баррель (+0,4% и +0,9% в среду).

Статистика Минэнерго США показала сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 1,53 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,8-3,1 млн баррелей, при этом резервы бензина упали на 2,5 млн баррелей при ожидавшемся сокращении на 1 млн баррелей. Добыча нефти в США выросла за неделю на 20 тыс. баррелей в сутки, импорт повысился на 209 тыс. б/с.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, нефть возобновила рост, лишив продавцов повода для распродаж акций. Бумаги "Газпрома" подросли на фоне известий о начале строительства Амурского ГПЗ, который в будущем увеличит переработку газа в стране на 50%. Кроме того, не утихает европейская критика новых американских ограничений для РФ, которые непосредственно затрагивают и европейские компании.

"Ростелеком" увеличил чистую прибыль по МСФО в первом полугодии на 30% (до 6 млрд рублей), рост прибыли во втором квартале составил 77% (до 2,8 млрд рублей). Агентство S&P объявило о том, что суверенный рейтинг РФ не пострадал из-за американских ограничений, как не изменился и позитивный прогноз по нему. В целом ситуация на рынке стабилизировалась и демонстрирует признаки улучшения. Тема американских ограничений уходит в прошлое, так как не несет непосредственной и разрушительной угрозы. Если фон будет оставаться спокойным, то отметка в 2000 пунктов по индексу ММВБ в ближайшее время все же может быть взята.

Главным событием в Европе стало заседание Банка Англии, который не изменил ставку, но дал понять, что время низких ставок подходит к концу и их рост может оказаться более быстрым, чем ожидает рынок. Между тем оценка Банка Англии роста ВВП в 2017 году была снижена до 1,7% с 1,9%. Однако спекулянты не поверили предупреждениям британского регулятора о более быстром повышении ставки.

Российский рынок постепенно успокаивается по поводу санкций, инвесторы начнут постепенно снижать уровень своей тревожности, возвращаясь в российские бумаги.

Аналитик ГК "Инстафорекс" Игорь Ковалев также полагает, что негатив от недавних известий о планах введения Штатами новых антироссийских санкций несколько сглаживает сообщение рейтингового агентства S&P, которое заверило, что ужесточение американских санкций не повлияет на суверенный рейтинг России. В краткосрочной перспективе отечественные индексы будут торговаться с оглядкой на общие настроения на мировых площадках и поведение нефтяных цен, считает аналитик.

По словам аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, рынок акций в четверг пытался подрасти вслед за нефтью, но укрепление рубля нивелировало в индексе ММВБ все усилия "быков".

Цена Brent превысила $52,5 за баррель, вернувшись к майским уровням - отчет Минэнерго США указал на очередное снижение запасов в стране, что поддержало оптимизм инвесторов к рынку, даже несмотря на рост экспорта из стран ОПЕК и России в июле до годового максимума (32 млн б/с) и увеличение добычи в США за неделю еще на 20 тыс. б/с.

Нефтяное ралли обеспечило поддержку рынку акций в целом, что помогло спокойно пережить новость о подписании Дональдом Трампом закона о расширении санкций против России.

Продолжилось ралли бумаг "РусАла", которые с конца июля выросли уже на 14%, поддерживаемые сильным операционным отчетом за второй квартал и, соответственно, ожиданием хороших финансовых результатов. Несмотря на то, что цены на алюминий на Лондонской бирже за последние 4 месяца не менялись, интерес инвесторов подогревается перспективами сокращение предложения на рынке осенью и зимой, когда Китай приступит к озвученным в начале года планам по закрытию мощностей.

По словам главного аналитика компании Global FX Сергея Мельникова, фондовая Европа в четверг подросла благодаря позитивной статистике (розничные продажи в еврозоне в июне выросли на 0,5% при прогнозах роста на 0,1%) и относительно мягкой риторике Банка Англии.

Российский рынок акций оказался во власти противоречивых сигналов. С одной стороны, настроения инвесторов еще остаются подавленными после официального ужесточения санкций со стороны Вашингтона. С другой, агентство S&P несколько успокоило рынки, подчеркнув, что новые санкции не повлияют на суверенный рейтинг России. Позитив частично ограничил отчет по деловой активности в сфере услуг России, которая замедлила рост максимально с мая 2016 года.

Рубль отвоевывает потери, зацепившись на позитивные комментарии агентства S&P и возобновление подъема нефтяных котировок. Несмотря на превалирующий позитивный настрой, в краткосрочной перспективе у Brent вряд ли появится повод для штурма и похода выше отметки $53 за баррель.

По словам президента АО "Банк Воронеж" Олега Кисляка, после подписания Д.Трампом закона об ужесточении санкций к России отмечалось ослабление рубля - евро превышал 72 рубля, доллар поднимался к рубежу 61 рубль, а затем последовала коррекция на фоне новых попыток роста нефти.

Тем не менее, эксперт полагает, что август будет традиционно тяжелым месяцем для рубля, учитывая, что никаких факторов поддержки в ближайшее время не предвидится. Поэтому вероятно скорое преодоление долларом отметки 61 рубль. Не исключено, что уже в сентябре курс рубля будет тестировать верхнюю границу коридора 60,8-63,5 руб./$1, особенно на фоне давления со стороны платежного баланса.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг в росте лидировали "префы" ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+4,4%), бумаги АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (+3,5%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+2,9%), АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) (+2,3%), "Дикси групп" (MOEX: DIXY) (+2,2%).

Подешевели бумаги АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-12,2%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-4,8%), СК "Южурал-АСКО" (-3,2%), банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (-2,9%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 26,14 млрд рублей (из них 9,575 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).