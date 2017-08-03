Комфортный уровень цен на нефть и слабый доллар пока удерживают рубль от дальнейшего «проседания» - ИК "Велес Капитал"

"После не слишком удачного открытия рубль большую часть рабочего дня получал поддержку с внешних рынков в виде роста нефтяных котировок и ослабления доллара, - комментирует начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. - Однако потенциал укрепления отечественной валюты по-прежнему ограничен геополитической напряженностью. В итоге рубль хоть и отыграл все утренние потери, но так и не смог приблизиться к отметке в 60 руб. Необходимо отметить, что комфортный уровень цен на нефть и слабый доллар удерживают рубль от дальнейшего «проседания» на фоне ухудшения российско-американских отношений. Однако нельзя исключать, что уже в ближайшее время эта валютная пара протестирует отметку в 61 руб. за доллар".

На внутреннем денежном рынке стоимость ликвидности продолжает снижаться, а чистая ликвидная позиция банковского сектора с ЦБ вернулась в положительную зону, указывает эксперт ИК. Тем не менее, существенные запасы свободной ликвидности у одних игроков сопровождаются растущими потребностями в рефинансировании с ЦБ других игроков. В частности, с начала июля наблюдается практически ежедневный рост задолженности банков по операциям РЕПО с ЦБ постоянного действия (по фиксированной ставке), хотя раньше участники рынка использовали данный инструмент в основном только в конце месяца после уплаты налоговых платежей. К настоящему времени задолженность по РЕПО с фиксированной ставкой достигла уже 426 млрд руб., что стало максимумом с января текущего года. На фоне общего профицита ликвидности рост задолженности по РЕПО с ЦБ, по мнению эксперта ИК "Велес Капитал", может свидетельствовать о нехватке средств у одного или нескольких крупных игроков.