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03 августа 2017 года 18:35

Цены евробондов РФ в четверг плавно подрастают вслед за подъемом UST

Москва. 3 августа. Котировки российских еврооблигаций в четверг плавно подрастают вслед за повышением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне публикации макроэкономических данных, оказавшихся хуже ожиданий аналитиков. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК не изменилась по отношению к закрытию 2 августа и составила 120,16% от номинала, что соответствует доходности 2,15% годовых (без изменения к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 2 августа на 7 базисных пунктов - до 101,17% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 1,46% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США расширился на 3 пункта и составил 69 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему дню на 3 базисных пункта - до 113,71% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 4,935% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 2 базисных пункта - до 109,98% от номинала (доходность - 4,92% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 25 базисных пунктов, до 103,36% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 4,02% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году подорожали на 5 пунктов, до 108,35% от номинала, что соответствует доходности 3,35% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 14 базисных пунктов - до 102,15% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 5,11% годовых), новый десятилетний выпуск прибавил в цене 12 пунктов, поднявшись до 101,75% от номинала (его доходность снизилась на 2 пункта - до 4,03% годовых).

"Российские еврооблигации сегодня продолжили плавно подрастать в цене благодаря общемировому интересу мировых инвесторов к активам emerging markets, который поддерживается растущими в цене американскими Treasuries. Последние в свою очередь позитивно отреагировали на публикацию индекса деловой активности в сфере услуг, который оказался хуже ожиданий аналитиков. Публикация таких слабых данных говорит о том, что ужесточение монетарной политики Федрезервом США, скорее всего, будет происходить более планомерными темпами. На этом фоне доходность десятилетних казначейских облигаций США опускалась к отметке 2,23% годовых, что привело к снижению ставок долговых бумаг развивающихся рынков, в том числе и России", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Александр Полютов.

"Кроме того, свою позитивную роль сыграло заявление рейтингового агентства S&P о том, что новые санкции не повлияли на кредитный рейтинг России. Поддержку рынку отечественных евробондов оказывает также позитивная конъюнктура сырьевых площадок, где продолжается рост нефтяных цен, пытающихся закрепиться выше отметки $52,5 за баррель Brent", - считает А.Полютов.

Новые санкции США в отношении России не оказали непосредственного влияния на суверенные рейтинги РФ, говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings. По словам экспертов агентства, рейтинги РФ по-прежнему поддерживаются сильным внешнеторговым балансом и бюджетными показателями страны. Вместе с тем негативное влияние на рейтинги России оказывает зависимость экономики РФ от экспорта нефти и газа, а также слабая институциональная и регуляторная среда. Долгосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте от S&P находится на уровне "BB+" с "позитивным" прогнозом, в национальной валюте - на уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом. Следующий пересмотр рейтингов России запланирован на 15 сентября.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июле упал до 53,9 пункта по сравнению с 57,4 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Это минимальный уровень за последние одиннадцать месяцев - с августа 2016 года. Причем сокращение на 3,5 пункта стало самым существенным с ноября 2008 года. Аналитики в среднем ожидали менее значительного снижения - до 56,9 пункта.


Опубликовано: /Финмаркет/
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