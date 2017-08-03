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03 августа 2017 года 18:31
Отток капитала из Russia-dedicated funds прекратился, но рынок все еще под давлением санкционной угрозы - БКС
Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 2 августа 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева. По итогам отчетной недели, как отмечают аналитики, розничные и институциональные инвесторы по-прежнему находились под давлением санкционной угрозы. В то же время прекратился отток из ETF, ориентированных только на акции РФ (Russia-dedicated funds). Как отмечают эксперты, чистый приток капитала в акции РФ через ETF с учетом Russia-dedicated funds и фондов GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) за неделю с 27 июля по 2 августа составил $14 млн против $8 млн и $4 млн двумя неделями ранее. Между тем аналитики отмечают, что пока такого объема чистого притока капитала недостаточно, чтобы вызвать рост на рынке акций РФ. "Однако импульс остается положительным, что, скорее всего, поддержит российский фондовый рынок в августе, традиционно весьма волатильном месяце", - говорится в обзоре.
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03 августа 2017 года 19:34
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.03 августа 2017 года 19:23
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.03 августа 2017 года 19:20
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.03 августа 2017 года 19:01
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.03 августа 2017 года 18:53
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.03 августа 2017 года 18:35
Москва. 3 августа. Котировки российских еврооблигаций в четверг плавно подрастают вслед за повышением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне публикации макроэкономических данных, оказавшихся хуже ожиданий аналитиков. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные. читать дальше
.03 августа 2017 года 18:11
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.03 августа 2017 года 17:45
"В первую половину торговой сессии четверга, 3 августа, российские индексы акций находились в зеленой зоне благодаря росту котировок бумаг сырьевых компаний. К середине дня они выросли на 0,3%, при этом индекс ММВБ достиг отметки в 1970 пунктов, обновив максимумы лета. Курс рубля отступил от своих... читать дальше
.03 августа 2017 года 17:19
Среди основных сырьевых рынков золото всегда негативно реагировало на отсутствие прозрачности, указывает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Данные по предложению и спросу доступны лишь на квартальной основе, в то время как большая часть торговли происходит вне биржи, то... читать дальше
.03 августа 2017 года 16:53
Если фон будет оставаться спокойным, то отметка в 2000 пунктов по ММВБ всё же может быть взята - "Открытие Брокер"
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.03 августа 2017 года 16:31
(добавлен текст после 2-го абзаца) "ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) на 9% - до $37 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать". По данным информационно-аналитического... читать дальше
.03 августа 2017 года 15:58
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) на 9% - до $37 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать". читать дальше
.03 августа 2017 года 15:40
Москва. 3 августа. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" днем в четверг, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти. читать дальше
.03 августа 2017 года 15:33
Goldman Sachs повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Х5 с $45 до $48 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Более того, GDR Х5 являются наиболее привлекательными в секторе, по мнению аналитиков Goldman... читать дальше
.03 августа 2017 года 15:00
"Рублёвый индекс ММВБ торгуется вблизи 1970 пунктов, валютный индекс РТС - в районе 1025 пунктов. После двухдневного роста покупателей сегодня нет, но и распродавать российские акции никто не торопится. С технической точки зрения, российский рублёвый индекс ММВБ пока выглядит неплохо, ему удалось... читать дальше
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