Наш базовый сценарий предполагает движение пары доллар/рубль во 2 полугодии в диапазоне 58-62 руб/долл. - Промсвязьбанк

"К началу 3 кв. рубль оставался несколько переоцененным по отношению к нефтяным котировкам, и на горизонте ближайших месяцев эта переоценка может нивелироваться, - утверждают аналитики Промсвязьбанка. - Способствовать коррекции рубля во 2 пол. 2017 г. могут постепенное уменьшение оптимизма в отношении валют EM и сезонная слабость счета текущих операций в 3 кв. Ключевыми факторами, определяющими динамику рубля, на горизонте второго полугодия, на наш взгляд, являются: динамика нефтяного рынка, общее отношение глобальных инвесторов к риску развивающихся стран и платежный баланс. Во 2 полугодии

мы ожидаем восстановление нефтяных котировок в район 51-56 долл/барр. Предпосылок для сильного "аппетита к риску" на глобальных рынках, подобному ситуации в 1 кв., мы не наблюдаем. Видим риски для всей группы валют emerging markets со стороны неопределенности в отношении экономических стимулов Д.Трампа и перспектив постепенного ужесточения монетарных курсов ведущих ЦБ".

Отдельным фактором риска для рубля, по мнению экспертов банка, может стать рост геополитической напряженности: "В нашем базовом сценарии мы исходим из того, что масштабного ухудшения отношений между РФ и Западом не произойдет, соответственно сильного роста страновой премии мы не увидим. Наш базовый сценарий предполагает движение пары доллар/рубль во 2 полугодии в диапазоне 58-62 руб/долл., риски движения в сторону верхней границы этого диапазона в 3 кв. и консолидацию вблизи уровня в 60 руб/долл. к концу года. В случае реализации геополитических рисков, либо новой волны снижения нефтяных котировок видим риски роста пары доллар/рубль в район 65-67 руб/долл.".