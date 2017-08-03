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03 августа 2017 года 17:19
Рынок золота стал немного более прозрачным - Julius Baer
Среди основных сырьевых рынков золото всегда негативно реагировало на отсутствие прозрачности, указывает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Данные по предложению и спросу доступны лишь на квартальной основе, в то время как большая часть торговли происходит вне биржи, то есть ее сложно проследить. В начале текущей недели Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов добавила немного больше прозрачности рынку, раскрыв объемы запасов золота, хранящихся в ее хранилищах. Эти данные дополняют данные по инвестициям в физически подкрепленные продукты, но публикуются только с опозданием на три месяца. На конец марта 2017 года Ассоциация хранила в своих хранилищах 7 749 тонн золота, из которых 5 080 тонн относятся к Банку Англии и около 1 500 тонн приходятся на физически подкрепленные продукты. Остальные 1 170 тонн, вероятнее всего, относятся к другим инвестиционным продуктам. "В то время как рост прозрачности всегда приветствуется и позволяет лучше понимать рынки, мы считаем, что данные по объему хранящегося золота не дают более глубокого понимания динамики спроса и предложения, в первую очередь потому, что они публикуются с опозданием, а также в связи с тем, что эти объемы относительно небольшие, - отмечает К. Менке. - Тем временем, цены на золото продолжили движение в связке с ослабленным долларом США, и практически достигли уровня 1 275 за унцию во вторник, после падения долларового индекса до самого низкого уровня за более чем год. Мы полагаем, что доллар США начнет восстанавливаться в ближайшие месяцы при поддержке уверенного экономического роста и повышения ставок ФРС США. Это должно привести цены на золото к нашему целевому значению на уровне 1 200 за унцию. Раскрытие данных по объемам запасов золота Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов дает немного больше прозрачности рынку золота, но не приносит больше понимания динамики спроса и предложения на рынке".
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03 августа 2017 года 19:34
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.03 августа 2017 года 19:23
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.03 августа 2017 года 19:20
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"После не слишком удачного открытия рубль большую часть рабочего дня получал поддержку с внешних рынков в виде роста нефтяных котировок и ослабления доллара, - комментирует начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. - Однако потенциал укрепления отечественной... читать дальше
.03 августа 2017 года 19:01
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.03 августа 2017 года 18:53
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.03 августа 2017 года 18:35
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.03 августа 2017 года 18:31
Отток капитала из Russia-dedicated funds прекратился, но рынок все еще под давлением санкционной угрозы - БКС
Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 2 августа 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева. По итогам отчетной недели, как... читать дальше
.03 августа 2017 года 18:11
На фоне растущего спроса со стороны Азии, а также соглашения ОПЕК+, на глобальном рынке нефти формируется избыток спроса, по итогам 1 полугодия оцениваемый в 142 тыс. барр./день в среднем, указывают эксперты Промсвязьбанка. На 2-е полугодие Минэнерго США также прогнозирует сохранение избытка... читать дальше
.03 августа 2017 года 17:45
"В первую половину торговой сессии четверга, 3 августа, российские индексы акций находились в зеленой зоне благодаря росту котировок бумаг сырьевых компаний. К середине дня они выросли на 0,3%, при этом индекс ММВБ достиг отметки в 1970 пунктов, обновив максимумы лета. Курс рубля отступил от своих... читать дальше
.03 августа 2017 года 16:53
Если фон будет оставаться спокойным, то отметка в 2000 пунктов по ММВБ всё же может быть взята - "Открытие Брокер"
"В целом ситуация на рынке акций стабилизировалась и демонстрирует признаки улучшения. Тема американских ограничений уходит в прошлое, так как не несёт непосредственной и разрушительной угрозы. Если фон будет оставаться спокойным, то отметка в 2000 пунктов по ММВБ всё же может быть взята", -... читать дальше
.03 августа 2017 года 16:31
(добавлен текст после 2-го абзаца) "ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) на 9% - до $37 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать". По данным информационно-аналитического... читать дальше
.03 августа 2017 года 15:58
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) на 9% - до $37 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать". читать дальше
.03 августа 2017 года 15:40
Москва. 3 августа. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" днем в четверг, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти. читать дальше
.03 августа 2017 года 15:33
Goldman Sachs повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Х5 с $45 до $48 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Более того, GDR Х5 являются наиболее привлекательными в секторе, по мнению аналитиков Goldman... читать дальше
.03 августа 2017 года 15:00
"Рублёвый индекс ММВБ торгуется вблизи 1970 пунктов, валютный индекс РТС - в районе 1025 пунктов. После двухдневного роста покупателей сегодня нет, но и распродавать российские акции никто не торопится. С технической точки зрения, российский рублёвый индекс ММВБ пока выглядит неплохо, ему удалось... читать дальше
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