Рубль развернулся вверх к доллару и евро благодаря дорожающей нефти

Москва. 3 августа. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" днем в четверг, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 60,46 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 12,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,68 руб./EUR1, опустившись на 11,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 12,19 копейки - до 65,51 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 4 августа на 16,37 копейки, до 60,75 руб./$1, и поднял курс евро на 94,31 копейки, до 71,95 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх к доллару и евро на дневных торгах четверга благодаря дорожающей нефти. Участники рынка отыграли расширение антироссийских санкций со стороны США, законопроект о которых был принят на прошлой неделе американским Конгрессом и подписан в среду президентом США Дональдом Трампом, и теперь рубль немного корректируется после заметного падения в предыдущие дни.

Цены на нефть перешли к росту после снижения в первой половине дня, так как инвесторы продолжают оценивать данные о добыче и запасах топлива в США. Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличилась на 0,38% - до $52,56 за баррель. Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 0,4% - до $49,79 за баррель.

Накануне Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе снизились на 1,53 млн баррелей, что меньше ожидавшегося. Вместе с тем добыча нефти в США выросла на 20 тыс. баррелей в сутки и обновила максимум с июля 2015 года (9,43 млн б/с).

"Рубль с утра торговался в небольшом минусе к доллару после подписания Д.Трампом закона о новых ограничениях против Москвы, однако затем перешел на позитивную территорию. Очевидно, что как фактор давления на курс затянувшаяся санкционная история себя исчерпала. Не исключено, что российская валюта в ближайшие активизирует движение в сторону укрепления", - подчеркнул руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

"Вчера американский президент Д.Трамп подписал законопроект, ужесточающий санкции против РФ, но большого влияния на рубль событие не оказало. Весь текущий негатив уже заложен в котировки рубля, и вероятно, оказать заметное влияние на рубль может только дальнейшее развитие геополитических рисков (расширение списка лиц под санкциями, рост вероятности наложения ограничений на госдолг). Общая слабость рубля в последние недели, помимо геополитических рисков, также отчасти обусловлена сезонностью. В третьем квартале счет текущих операций традиционно демонстрирует относительно негативные для рубля результаты, кроме того, завершается сезон дивидендных выплат. Конвертация части дивидендов, полученных нерезидентами, в валюту оказывала локальное негативное влияние на рубль", - полагает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

"Инвесторы стали более избирательными при выборе валют для стратегий на разнице процентных ставок, а часть интереса забирает на себя существенное укрепление единой европейской валюты к доллару на Forex. Цены на нефть пока держатся стабильно выше $50 за баррель Brent, однако новости по рынку пока делают не слишком надежным удержание этой высоты в краткосрочной перспективе. Если текущая реакция рубля связана с перспективой подписания Белым домом США нового пакета антироссийских санкций, то российская валюта корректируется в довольно щадящем режиме. Август для рубля традиционно является слабым месяцем, что также накладывает отпечаток на рыночные настроения", - считает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) опустились в четверг, в то время как среднесрочные ставки (1-6 месяцев) не изменились в сравнении с предыдущим днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" понизилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 9,15% годовых, ставка на семидневный срок уменьшилась на 4 б.п. - до 9,19% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровне предыдущего дня - 9,26%, 9,23% и 9,07% годовых соответственно.