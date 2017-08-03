Goldman Sachs поднял оценку GDR Х5 на 7%, подтвердив рейтинг "покупать"

Goldman Sachs повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Х5 с $45 до $48 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Более того, GDR Х5 являются наиболее привлекательными в секторе, по мнению аналитиков Goldman Sachs.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Х5, основанный на оценках аналитиков 18 инвестиционных банков, составляет $41,97 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $39,32 за штуку.