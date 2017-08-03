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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Goldman Sachs поднял оценку GDR Х5 на 7%, подтвердив рейтинг "покупать"
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03 августа 2017 года 15:33
Goldman Sachs поднял оценку GDR Х5 на 7%, подтвердив рейтинг "покупать"
Goldman Sachs повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Х5 с $45 до $48 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Более того, GDR Х5 являются наиболее привлекательными в секторе, по мнению аналитиков Goldman Sachs. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Х5, основанный на оценках аналитиков 18 инвестиционных банков, составляет $41,97 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $39,32 за штуку.
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03 августа 2017 года 15:58
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) на 9% - до $37 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать". читать дальше
.03 августа 2017 года 15:40
Москва. 3 августа. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" днем в четверг, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти. читать дальше
.03 августа 2017 года 15:00
"Рублёвый индекс ММВБ торгуется вблизи 1970 пунктов, валютный индекс РТС - в районе 1025 пунктов. После двухдневного роста покупателей сегодня нет, но и распродавать российские акции никто не торопится. С технической точки зрения, российский рублёвый индекс ММВБ пока выглядит неплохо, ему удалось... читать дальше
.03 августа 2017 года 14:25
Не исключено, что рубль в ближайшие дни начнет движение в сторону укрепления - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль с утра торговался в небольшом "минусе" к доллару после подписания Дональдом Трампом закона о новых ограничениях против Москвы. При этом очевидно, что как фактор давления на курс затянувшаяся санкционная история себя исчерпала. Не исключено, что российская валюта в ближайшие дни даже начнет... читать дальше
.03 августа 2017 года 13:45
"Вчера аукционы ОФЗ вновь прошли с большим превышением спроса на предложением (>2 раза), что позволило Минфину реализовать все предложение без премии ко вторичному рынку: YTM 8,09% по 5-летним 26220 и YTM 7,98% по 9-летним 26219. Таким образом, пока инвесторы не придают большого значения как... читать дальше
.03 августа 2017 года 13:15
Рост USD/RUB к 64-65 возможен на фоне резкого ухудшения конъюнктуры на рынке нефти или внешнем шоке - Банк "Санкт-Петербург"
"Сегодня мы можем говорить о том, что рубль торгуется близко к нашим расчетным модельным значениям (оценка по платежному балансу) при текущих ценах на нефть ($51,8/барр. по Brent). Также мы видим, что курс USD/RUB находится на линии регрессии, отражающей зависимость курса рубля от нефти с начала... читать дальше
.03 августа 2017 года 12:45
В среду обстановка на глобальных долговых рынках была очень спокойной, и котировки большинства ОФЗ по итогам дня сохранили за собой прежние позиции, напоминает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов. Чуть "хуже рынка" смотрелись "длинные" выпуски серий 26219, 26212 и 26218, доходности которых... читать дальше
.03 августа 2017 года 11:55
"Валютные торги среды завершились очередным ослаблением рубля, - напоминают аналитики банка "Зенит". - Интерес к высокодоходным валютам на глобальных рынках остается низким, дополнительное давление оказывает волатильное поведение нефтяных котировок. Курс доллара на закрытие биржи составил 60.59... читать дальше
.03 августа 2017 года 11:35
Москва. 3 августа. Рынок акций РФ утром в четверг превысил 1970 пунктов по индексу ММВБ на фоне ослабления рубля, хотя внешняя конъюнктура подает негативные сигналы; раллируют акции "РусАла" (MOEX: RUALR), обновившие максимум за полгода на фоне роста ADR компании на мировых площадках. читать дальше
.03 августа 2017 года 11:31
"Рынок ОФЗ, вероятно, устал от политического шума, - полагают эксперты Росбанка. - Вчера, несмотря на подписание Д.Трампом закона о новых санкциях против РФ и сохраняющееся напряжение на валютном рынке (курс USDRUB достигал 60.84), доходности ОФЗ по итогам торгов изменились в пределах +1 бп / +2... читать дальше
.03 августа 2017 года 10:56
инансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что евро вчера продолжал своё мощное ралли: в паре с долларом он поднимался к 1.1909, а к рублю – к 72.10. Значимый вклад в рост евро внесло срабатывание стоп-ордеров, так как для многих инвесторов такое резкое восхождение евро было сюрпризом.... читать дальше
.03 августа 2017 года 10:40
"Нефти вчера удалось уйти выше 200-дневной средней, вновь поднявшись к 52,3 долл./баррель. Новостных поводов особо не было: статистика от Минэнерго показала сокращение добычи по всем статьям, но заметно меньше, чем на прошлой неделе (-1,5 млн барр. – сырая нефть, -2,5 млн барр. – бензины; - 0,150... читать дальше
.03 августа 2017 года 10:33
Сегодня возможно развитие корректирующей тенденции с откатом в направлении 1950 п. индекса ММВБ - Промсвязьбанк
По мнению эксперта Промсвязьбанка Ильи Фролова, российский фондовый рынок вчера продемонстрировал самый значительный рост по индексу ММВБ с середины июня в условиях компенсирующего сокращения оценок по соотношению RTS/Brent, после их заметного отклонения от равновесных значений, по мере... читать дальше
.03 августа 2017 года 10:17
Москва. 3 августа. Доллар США и евро растут при открытии торгов на "Московской бирже" в четверг, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне снижающихся цен на нефть. читать дальше
.03 августа 2017 года 10:16
"В течении дня российский рынок будет двигаться в боковом диапазоне, тем самым «переваривая» информацию по санкциям. Доллар будет пользоваться спросом в качестве защитного актива на неопределенное время. Вместе с тем, не исключено, что западные инвесторы могут сделать корректировку инвестиционных... читать дальше
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