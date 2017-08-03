Рост USD/RUB к 64-65 возможен на фоне резкого ухудшения конъюнктуры на рынке нефти или внешнем шоке - Банк "Санкт-Петербург"

"Сегодня мы можем говорить о том, что рубль торгуется близко к нашим расчетным модельным значениям (оценка по платежному балансу) при текущих ценах на нефть ($51,8/барр. по Brent). Также мы видим, что курс USD/RUB находится на линии регрессии, отражающей зависимость курса рубля от нефти с начала 2015 года (после перехода к режиму плавающего валютного курса). Это говорит о том, что рост USD/RUB сильно выше отметки 61 (64-65 руб./долл.) возможен на фоне резкого ухудшения конъюнктуры на рынке нефти или любом другом серьезном внешнем шоке, предсказать который не представляется возможным. Хотя август исторически является богатым на всякого рода кризисы и катаклизмы, и сами по себе негативные ожидания могут легко превратиться в самоисполняющийся прогноз", - отмечают специалисты Банка "Санкт-Петербург".