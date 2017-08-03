Поводов для роста или падения котировок ОФЗ пока по-прежнему не прослеживается - Промсвязьбанк

В среду обстановка на глобальных долговых рынках была очень спокойной, и котировки большинства ОФЗ по итогам дня сохранили за собой прежние позиции, напоминает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.

Чуть "хуже рынка" смотрелись "длинные" выпуски серий 26219, 26212 и 26218, доходности которых поднялись на 2-3 б.п. до 7,89-7,96%, в то время как доходности среднесрочных ОФЗ 26217 и 26220, напротив, опустились на 3-4 б.п. до 8,02-8,04%. В условиях нейтральной конъюнктуры вчерашние аукционы прошли достаточно успешно для Минфина. 9-летний выпуск 26219 в объеме 20 млрд руб. был размещен по рыночной средневзвешенной цене 99,6 (YTM 7,96%) при переспросе в 1,7 раза. Спрос на 5-летний выпуск 26220 превысил предложение на сумму 15 млрд руб. уже в 2,5 раза, однако доходность по средневзвешенной цене 97,72 (YTM 8,09%) оказалась на 3-4 б.п. выше рынка.

"На наш взгляд, динамика котировок ОФЗ и результаты аукционов свидетельствуют о том, что риски, связанные с новыми антироссийскими санкциями, уже учтены в текущих ценах. Подтверждением этому также служит отсутствие у инвесторов какой-либо выраженной реакции на новость о подписании ужесточающего санкционный режим законопроекта Д.Трампом, что гарантирует его вступление в силу. Согласно данным опросов инФОМ, инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев в июле увеличились на 0,4 п.п. до 10,7%, а модельные оценки ЦБ поднялись до 4,6% с 4,0% в июне. Полагаем, что их предсказуемый рост уже был учтен в решении регулятора по ставке 28 июля, и сезонное удешевление плодоовощной продукции будет способствовать снижению инфляционных

ожиданий населения в августе, что позволит ЦБ смягчить ДКП 15 сентября. Вероятность этого повышают и хорошие недельные данные по инфляции от Росстата. С 25 июля по 31 июля потребительские цены снизились на 0,1% после нулевой динамики в предыдущую неделю, а годовые темпы инфляции оценочно сократились с 4,2% до 4,1%. Считаем, что если замедление инфляции до 4,1-4,2 г/г подтвердится и выходящей завтра месячной статистикой, то рынок ОФЗ может отреагировать на него умеренным ростом", - заключает специалист Промсвязьбанка.