Рубль на текущей неделе выглядит аутсайдером среди высокодоходных валют - Банк "Зенит"

"Валютные торги среды завершились очередным ослаблением рубля, - напоминают аналитики банка "Зенит". - Интерес к высокодоходным валютам на глобальных рынках остается низким, дополнительное давление оказывает волатильное поведение нефтяных котировок. Курс доллара на закрытие биржи составил 60.59 руб. (+24 коп.), курс евро – 71.79 руб. (+59 коп.). На международном валютном рынке доллар не получил поддержки от ряда заявлений представителей ФРС и вновь дешевел к евро. По итогам дня основная валютная пара поднялась на 0.5 пп до отметки $1.1850. Реакция нефтяных котировок на данные Минэнерго США оказалась неоднозначной, поскольку запасы нефти на прошлой неделе сократились, а объемы добычи выросли на 0.2%. Тем не менее, к концу дня нефтяные цены смогли прибавить в среднем 1.5%".

По мнению экспертов, рубль на текущей неделе выглядит аутсайдером среди высокодоходных валют. "Инвесторы стали более избирательными при выборе валют для стратегий на разнице процентных ставок, а часть интереса забирает на себя существенное укрепление единой валюты к доллару. Цены на нефть пока держатся стабильно выше $50, однако новости по рынку пока делают не слишком надежным удержание этой высоты в краткосрочной перспективе. Если текущая реакция рубля связана с перспективой подписания Белым домом США нового пакета антироссийских санкций, то российская валюта корректируется в довольно щадящем режиме. Август

для рубля уже традиционно является слабым месяцем, что также накладывает отпечаток на рыночные настроения", - отмечают специалисты Банка "Зенит".