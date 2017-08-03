Рынок акций РФ утром превысил 1970п по ММВБ во главе с раллирующим "РусАлом"

Москва. 3 августа. Рынок акций РФ утром в четверг превысил 1970 пунктов по индексу ММВБ на фоне ослабления рубля, хотя внешняя конъюнктура подает негативные сигналы; раллируют акции "РусАла" (MOEX: RUALR), обновившие максимум за полгода на фоне роста ADR компании на мировых площадках.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1972,5 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1022,07 пункта (+0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1%.

Доллар подорожал до 60,79 рубля (+0,2 рубля).

Премьер РФ Дмитрий Медведев расценил подписание президентом США Дональдом Трампом закона о санкциях против РФ как объявление Москве полноценной торговой войны.

Также к негативным новостям можно отнести слабый индекс PMI сферы услуг России в июле - показатель упал до 52,6 пункта с 55,5 пункта в июне, свидетельствуют данные исследования IHS Markit. Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в июле упал до 53,4 пункта против 54,8 пункта в июне.

Тем не менее в лидерах роста выступают акции "РусАла" (+8,8%, до 36,66 рубля - максимума за полгода), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%).

Просели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,1%).

Индексы в США в среду изменились незначительно, но Dow Jones впервые превысил 22 тыс. пунктов, инвесторы следят за отчетностью крупных компаний, статданными и заявлениями руководства Федеральной резервной системы (ФРС).

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер накануне заявила, что по-прежнему уверена в ускорении инфляции в США до таргетируемых 2% в следующем году и что она поддерживает постепенное повышение базовой процентной ставки.

Ее коллега из ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард отметил, что не готов поддержать повышение ставки в ближайшее время из-за замедления темпов роста потребительских цен.

Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс заявил, что считает сентябрь подходящей датой для объявления о начале сокращения объема активов на балансе Федрезерва. Также он сказал, что повышение ставки еще один раз в 2017 году и трижды в 2018 году кажется ему логичным шагом исходя из текущего прогноза для экономики США.

В четверг в Азии преобладало снижение индексов после роста MSCI Asia Pacific до максимума почти за 10 лет, проседает Европа (FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,3-0,6%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%), дешевеет нефть из-за опасений недостаточно быстрого сокращения запасов и роста объемов добычи в США.

Вместе с тем эксперты считают неожиданное повышение загруженности НПЗ позитивным признаком, указывающим на усиление роста спроса на энергоносители в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в четверг составила $51,9 за баррель (-0,9% и +1,1% накануне), сентябрьская цена WTI - $49,15 за баррель (-0,9% и +0,9% в среду).

Статистика Минэнерго США показала сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 1,53 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,8-3,1 млн баррелей, при этом резервы бензина упали на 2,5 млн баррелей при ожидавшемся сокращении на 1 млн баррелей. Добыча нефти в США выросла за неделю на 20 тыс. баррелей в сутки, импорт повысился на 209 тыс. б/с.

Как отмечают аналитики ИК "Атон", рынок акций продолжает попытки подрасти, поскольку ослабление рубля поддерживает акции компаний экспортно ориентированных отраслей (в том числе металлургов).

Комментарии первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина о том, что ЦБ не планирует отзывать лицензии у системообразующих банков ослабили давление на акции банков (хотя этот риск не стоял перед Сбербанком (MOEX: SBER)).

По словам аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, несмотря на сокращение запасов нефти в США, цены на нефть двигаются вниз под влиянием сообщений о неожиданном повышении поставок ОПЕК и России в июле до годового максимума (32 млн б/с), что усилило скептицизм относительно способности картеля и крупнейших нефтедобывающих стран держать добычу под контролем. Также президент США Д.Трамп подписал законопроект, предполагающий расширение санкций против России, что начинает отсчет 180-дневного периода изучения действующих мер и необходимости их расширения с возможностью запрета на суверенный долг, что привносит негатив на российский рынок.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, в США рост добычи вновь продолжился, установлены новые локальные максимумы, на этом фоне нефть Brent ожидает консолидация в зоне $51-53 за баррель в ближайшую неделю. Закрепление доллара выше 60,5 руб. дает сигнал на сохранение "длинных позиций" с целями 62 руб./$1.

Что касается санкций США, то инвесторы надеются, что Германия и другие члены Евросоюза, тесно связанные с Россией, смогут обойти некоторые положения санкций.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов также констатирует, что, несмотря на подписанные президентом США санкции против России, отечественный рынок пытается расти, но днем вероятен боковик, а доллар будет пользоваться спросом в качестве защитного актива на неопределенное время.

Вместе с тем не исключено, что западные инвесторы могут сделать корректировку инвестиционных портфелей, вследствие чего российский рынок акций может развернуться вниз. Существенного падения российских активов не ожидается, так как новый виток экономической войны во многом был заложен в цены. Теперь стоит ожидать реакции Евросоюза, который поспешит защитить свои энергетические проекты с РФ. Как известно, статься 232 документа предусматривает применение санкций в отношении персон или инвестиций, участвующих в разработке газопроводов, которые строит РФ. Газовая отрасль РФ обеспечена до 2030 года "бронебойными" контрактами на поставки газа в различные страны Европы на фоне попыток США продвигать свой СПГ в европейские страны. Также известно, что почти в каждой статье санкционного документа есть формулировки, позволяющие президенту США отказаться от первоначального применения санкций.

По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, учитывая близость технического сопротивления 1970 пунктов для индекса ММВБ, рост рынка в четверг может приостановиться. Президент США Д.Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях, но и не подписать его он не мог, и рынок это учитывает. Новые санкции уже были заложены в цены акций, а резкие движения нефтяных котировок (если они будут) не заложены в цены акций.

Аналитики BP ожидают, что в следующем году цены на нефть на мировом рынке будут оставаться в коридоре $45-50 за баррель, так как растет добыча в США. В прошлом месяце объемы поставок нефти из Ливии подскочили до новых 3-летних максимумов (+11%, до 865 тыс. б/с) - среди стран ОПЕК Ливия продемонстрировала самое сильное увеличение объемов добычи. Экспорт нефти из Ирана в июле превысил 2,2 млн б/с (вырос на 45 тыс. б/с по сравнению с июнем). Royal Dutch Shell сообщила, что ее НПЗ Pernis в Нидерландах, на котором перерабатывается 400 тыс. б/с нефти, в результате пожара останется закрыт еще минимум на две недели. Запасы нефти в США за прошлую неделю неожиданно выросли на 1,8 млн баррелей (аналитики ждали падения на 2,9 млн баррелей).

В четверг состоится заседания Банка Англии по монетарной политике, на котором будет принято решение насчет повышения ставки. Сначала британская экономика отреагировала на Brexit лучше, чем ожидалось, и Банк Англии начал повышать ставки. Но сейчас увеличился риск замедления экономического роста. Сильна неопределенность вокруг процесса выхода из ЕС, и это омрачает перспективы. Мнения чиновников Банка Англии касательно целесообразности повышения ставки на заседании в четверг разделились, но участники рынка, по опросам Bloomberg, не ожидают роста ставок.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в четверг выросли акции банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (+2,7%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2,7%), "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+1,7%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+1,7%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+1,6%).

Подешевели бумаги "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 5,595 млрд руб. (из них 1,924 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).