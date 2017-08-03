Рынок ОФЗ устал от политического шума - Росбанк

"Рынок ОФЗ, вероятно, устал от политического шума, - полагают эксперты Росбанка. - Вчера, несмотря на подписание Д.Трампом закона о новых санкциях против РФ и сохраняющееся напряжение на валютном рынке (курс USDRUB достигал 60.84), доходности ОФЗ по итогам торгов изменились в пределах +1 бп / +2 бп. Аналогичный вывод можно сделать при взгляде на итоги первичных аукционов Минфина. Защитная стратегия предложить рынку 2 бумаги с фиксированными купонами не самой большой срочности – 5.5 лет (26220) и 9 лет (26219) – сработала, ведомству удалось полностью привлечь заявленный объём (35 млрд руб. в совокупности) при примерно равном спросе (по 35-38 млрд руб. на каждый из выпусков). При этом, размещение прошло на приемлемых для Минфина условиях: премия по доходности над закрытием вторника (26220 – 6 бп, 26219 – 7 бп) соответствует средним значениям за 2017 год для бумаг аналогичной срочности. Справедливости ради, заметим, что около половины каждого из размещений пришлось на долю «якорных» заявок объемом от 1 млрд руб.".