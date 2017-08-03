Рублю больше некуда отступать - FxPro

Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что евро вчера продолжал своё мощное ралли: в паре с долларом он поднимался к 1.1909, а к рублю – к 72.10. Значимый вклад в рост евро внесло срабатывание стоп-ордеров, так как для многих инвесторов такое резкое восхождение евро было сюрпризом. Также эксперт отметил, что сейчас сезон наименьшей активности на рынках, так как многие ключевые игроки находятся в режиме летних отпусков. В это время торговые идеи отыгрываются мощными движениями из-за сниженных уровней ликвидности.

Евро пользуется спросом в последние дни за счёт сильной макроэкономической статистики еврозоны, что подстёгивает ожидания скорого сворачивания QE.

Немного другая история происходит на российском валютном рынке. Там рубль заметно терял на обсуждении нового закона о санкциях со стороны США. Однако вчера этот закон был подписан, и теперь может произойти «продажа факта», то есть обратное движение в пользу рубля.

Частично оно было заметно уже вчера во второй половине дня: USDRUB от внутридневных максимумов отошла на 25 копеек до 60.59, EUR/RUB снизилась в конце дня на 30 копеек до 71.79.

Кроме того, нефть вновь перешла к росту. В немалой степени этому помог отчёт о запасах нефти в США. Он показал очередное их падение (16-е за последние 17 недель). Немаловажно также, что рост добычи в стране не выливается в увеличение запасов. В данный момент они на 2% ниже уровней годом ранее. Это свидетельство высокого потребления, что способно продлить ралли на нефтяном рынке.

Нефть не спешит сбиваться с курса на рост, наблюдающегося с начала июля. В конечном итоге её позитивная динамика способна вернуть веру в российскую валюту и помочь ей отыграть излишнюю перепроданность последних дней.

По мнению эксперта, сегодня к концу дня USD/RUB способна скорректироваться до 60.30 или даже ниже, а в перспективе недели и вовсе опуститься под 60. EUR/RUB подсядет, но не так значительно – к 71.50 сегодня и в перспективе недели – к 71.40, за счёт общего укрепления единой валюты в область 1.20 с текущего курса 1.1850.