Сегодня возможно развитие корректирующей тенденции с откатом в направлении 1950 п. индекса ММВБ - Промсвязьбанк

По мнению эксперта Промсвязьбанка Ильи Фролова, российский фондовый рынок вчера продемонстрировал самый значительный рост по индексу ММВБ с середины июня в условиях компенсирующего сокращения оценок по соотношению RTS/Brent, после их заметного отклонения от равновесных значений, по мере переосмысления критичности введенных США санкций против российских компаний, роста цен на нефть и преобладания позитивной динамики по активам развивающихся рынков. Таким образом, уже в среду рынок переместился к верхней границе целевого диапазона этой недели (1960) и локально, на взгляд эксперта, уже не обладает сильным потенциалом для роста, что может привести к угасанию растущего импульса в ходе сегодняшней сессии с переходом к консолидации до конца текущей недели.

"Вместе с тем, сильный рыночный сентимент последних дней указывает на появление покупателей и возможность роста в августе с перемещением к следующему сильному уровню сопротивления вблизи отметки 2050 ММВБ. Сегодня в течение дня возможно развитие корректирующей тенденции с откатом в направлении 1950. На наш взгляд, обновление достигнутых вчера локальных максимумов возможно в случае преодоления ценами на нефть отметки 53 долл./барр. или заметном ослаблении рубля", - заключает эксперт банка.