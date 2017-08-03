Рубль слабеет к доллару и евро в четверг утром на дешевеющей нефти

Москва. 3 августа. Доллар США и евро растут при открытии торгов на "Московской бирже" в четверг, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне снижающихся цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,65-60,73 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,73 руб./$1 (+13,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 71,96 руб./EUR1 (+16,5 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 14,9 копейки по отношению к уровню закрытия среды, до 65,78 рубля.

Доллар при этом оказался на 14,34 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 27,09 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на старте торгов четверга на фоне дешевеющей нефти после роста накануне, так как инвесторы обеспокоены недостаточно быстрым сокращением запасов и продолжающимся ростом объемов добычи в США. Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 мск уменьшилась на 0,55% - до $52,07 за баррель. Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на 0,58% - до $49,3 за баррель.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе снизились на 1,53 млн баррелей. Результат оказался лучше, чем объявленное накануне Американским институтом нефти (API) повышение запасов на 1,78 млн баррелей, но хуже, чем прогнозировавшееся опрошенными S&P Global Platts экспертами падение на 2,8 млн баррелей.

Резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 39 тыс. баррелей. Товарные запасы бензина в Штатах опустились на 2,52 млн баррелей, дистиллятов - на 150 тыс. баррелей. Загруженность НПЗ выросла на 1,1 процентного пункта (п. п.), до 95,4%, вместо ожидавшегося сокращения на 0,2 п.п., до 94,1%.

Вместе с тем добыча нефти в США выросла на 20 тыс. баррелей в сутки.