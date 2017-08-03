03 августа 2017 года 09:59
Утренние прогнозы: торги акциями пройдут в "боковике"
В среду индекс ММВБ вырос до 1965,48 пункта (+1,3%), индекс РТС поднялся до 1021,42 пункта (+0,7%). Сегодня внешний фон с утра слабо негативный, аналитики рассчитывают на торги в "боковике".
ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизились в район отметки в $52,2 за баррель, находясь под давлением на фоне вышедших данных статистики, указывающих на снижение спроса на нефть и нефтепродукты в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют нисходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1967 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в сложившихся условиях этот фондовый индикатор будет совершать колебания вблизи достигнутых уровней, реагируя на происходящие изменения внешнего фона".
Банк «Глобэкс» (Виктор Веселов): "Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия торгов на фоне малого снижения азиатских фондовых индексов. В течении дня российский рынок будет двигаться в боковом диапазоне, тем самым «переваривая» информацию по санкциям. Доллар будет пользоваться спросом в качестве защитного актива на неопределенное время. Вместе с тем, не исключено, что западные инвесторы могут сделать корректировку инвестиционных портфелей вследствие чего российский рынок может скорректироваться вниз. Однако существенного снижения от российских активов мы не ожидаем, так как новый виток экономической войны во многом был заложен в цены. Теперь стоит ожидать реакции Евросоюза, который поспешит защитить свои энергетические проекты с РФ".
"Открытие Брокер" Андрей Кочетков.: "Внешний фон перед открытием торгов в России слабо негативный. Нефть торговалась в лёгком "минусе", азиатские рынки снижались, сырьевые валюты были под давлением. Вполне вероятно, что и российский рынок акций начнёт день неуверенно, хотя накануне снижение европейских индексов и ослабление рубля не помешало индексу ММВБ завершить день в хорошем "плюсе".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно возобновление коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешних факторов. На мировых рынках, включая сырьевые, наметилось сокращение активности покупателей – отчасти из-за неопределенности в отношении экономических реформ Д. Трампа, отчасти из-за перспектив негативного влияния на глобальную ликвидность со стороны ФРС США, о которых напомнил глава ФРБ Сан-Франциско Дж. Уилльямс, заявив о готовности к объявлению начала сокращения баланса ФРС в сентябре и о "приемлемости" одного подъема базовой процентной ставки в текущем году и еще трех в 2018 году. "Оживление" ожиданий ужесточения денежной политики ФРС подразумевает возможность укрепления доллара США на валютном рынке – в начале торгов пара доллар-рубль, вероятно, останется в области выше 60,5".
Опубликовано: /Финмаркет/
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Москва. 3 августа. Доллар США и евро растут при открытии торгов на "Московской бирже" в четверг, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне снижающихся цен на нефть. читать дальше
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