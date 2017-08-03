Индекс PMI сферы услуг РФ в июле рухнул до 52,6 с 55,5 пункта в июне - IHS Markit

Индекс PMI сферы услуг России в июле 2017 года снизился до 52,6 пункта с 55,5 пункта в июне, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в июле упал до 53,4 пункта против 54,8 пункта в июне.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Рост деловой активности в сфере услуг России в июле продолжился, однако его темпы замедлились до минимальных с мая 2016 года. Как говорится в исследовании, в то время как одни участники опроса сообщали о повышении деловой активности на фоне роста новых заказов, другие были обеспокоены относительно слабым спросом на предлагаемые ими услуги.

Рост новых заказов в российской сфере услуг был умеренным в июле, при этом текущая серия роста наблюдается с февраля 2016 года. Следует отметить, что темпы роста показателя были минимальными за девять месяцев, поскольку некоторые компании столкнулись с падением спроса на услуги. Одновременно рост новых заказов в обрабатывающих отраслях существенно повысился, и темпы роста были максимальными с января текущего года. Рост объемов производства в обрабатывающих отраслях РФ достиг в июле шестимесячного максимума.

Деловые ожидания в сфере услуг РФ тоже разделились на два лагеря: оптимизм одних компаний был подкреплен прогнозами экономического роста, другие были обеспокоены будущими рыночными условиями. В результате уровень оптимизма в российской сфере услуг оказался в июле минимальным за прошедший период текущего года. Деловые ожидания в обрабатывающих отраслях тоже понизились, а степень оптимизма была минимальной с января 2016 года.

Инфляционное давление в российской сфере услуг осталось умеренным в июле. Последний рост тарифов на услуги был обусловлен увеличением затрат, особенно на коммунальные и привлеченные услуги. Несмотря на то, что инфляция закупочных цен ускорилась до трехмесячного максимума, она осталась ниже долгосрочного тренда. Увеличение средних тарифов на услуги также было относительно приглушенным. Идентичное ослабление роста цен ниже исторического уровня наблюдалось и в промышленном секторе.

Рост занятости в компаниях российской сферы услуг в июле продолжился седьмой месяц подряд. Однако темпы роста были незначительными и немного ниже среднего долгосрочного уровня в этой серии. В обрабатывающих отраслях занятость продолжала сокращаться пятый месяц подряд.

Темпы роста незавершенных заказов в сфере услуг РФ в июле практически не изменились с предыдущего месяца. Рост показателя наблюдается второй месяц подряд, что, по мнению участников исследования, было вызвано ростом новых заказов. Рост незавершенных заказов в обрабатывающих отраслях был максимальным с января 2003 года, даты начала сбора данных.