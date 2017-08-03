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03 августа 2017 года 09:50

На рынке рублевых корпоративных бондов в четверг не сложится ярко выраженной динамики цен

Москва. 3 августа. На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы слабо изменились по итогам сессии в среду, при этом индекс Dow Jones Industrial Average впервые в истории завершил торги выше отметки в 22000 пунктов. В среду участники фондового рынка следили за отчетностью крупных компаний, статданными и заявлениями руководства Федеральной резервной системы (ФРС). Как стало известно в среду из отчета отраслевой организации ADP, число рабочих мест в США увеличилось в июле на 178 тыс. при ожидавшемся повышении на 190 тыс. Официальные данные о безработице будут обнародованы в пятницу. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, опрошенных Fact Set, рост числа рабочих мест замедлился в июле до 180 тыс. с 222 тыс. месяцем ранее, а безработица снизилась до 4,3% с 4,4%.

Кроме того, накануне председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила, что по-прежнему уверена в ускорении инфляции в США до таргетируемых 2% в следующем году и что она поддерживает постепенное повышение базовой процентной ставки. В свою очередь ее коллега из ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард отметил, что не готов поддержать повышение ставки в ближайшее время из-за замедления темпов роста потребительских цен. Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс заявил, что считает сентябрь подходящей датой для объявления о начале сокращения объема активов на балансе Федрезерва. Также он сказал, что повышение ставки еще один раз в 2017 году и трижды в 2018 году кажется ему логичным шагом исходя из текущего прогноза для экономики США.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в четверг после роста до максимума почти за 10 лет. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 0,5%. Южнокорейский индикатор KOPSI упал на 1,8%, рекордными темпами с ноября прошлого года, на новости о том, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил повысить налоги на прибыль крупных корпораций. Гонконгский индикатор Hang Seng опустился на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%. Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media и Markit, снизился в июле до 51,5 пункта с 51,6 пункта в июне. Японский Nikkei 225 снизился на 0,27%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,3%. Индийский Sensex упал на 0,5% на данных, что PMI в секторе услуг Индии в июле рухнул до 45,9 пункта с 53,1 пункта в июне, что говорит о резком сокращении активности в секторе.

В свою очередь нефть также дешевеет в ходе азиатских торгов в четверг после роста накануне, инвесторы обеспокоены недостаточно быстрым сокращением запасов и продолжающимся ростом объемов добычи в США. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе снизились на 1,53 млн баррелей. Результат оказался лучше, чем объявленное накануне Американским институтом нефти (API) повышение запасов на 1,78 млн баррелей, но хуже, чем прогнозировавшееся опрошенными S&P Global Platts экспертами падение на 2,8 млн баррелей. Резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 39 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина в Штатах опустились на 2,52 млн баррелей, дистиллятов - на 150 тыс. баррелей. Загруженность НПЗ выросла на 1,1 процентного пункта (п. п.), до 95,4% вместо ожидавшегося сокращения на 0,2 п.п., до 94,1%. Вместе с тем добыча нефти в США выросла на 20 тыс. баррелей в сутки.

На этом фоне цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск уменьшилась на 0,59% - до $52,05 за баррель. Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на 0,6% - до $49,29 за баррель. В среду Brent подорожала на 1,1%, до $52,36 за баррель, WTI - на 0,9%, до $49,59 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду упала в 1,8 раза по сравнению с предыдущим днем и оказалась уже ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,513 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,836 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 августа вырос по отношению к предыдущему торговому дню на 0,14% и составил 105,6 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,16%, поднявшись до 520,12 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД БО-03" (+1,05%), "Сбербанк БО-17" (+0,72%) и "О1 Пропертиз Финанс-01" (+0,49%), а в лидерах снижения - "Мостотрест-07" (MOEX: MSTT) (-0,15%) и "Россельхозбанк-16" (-0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Бинбанк (MOEX: MDMB) завершил размещение биржевых облигаций серии БО-П05 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на бумаги проходил 31 июля. По итогам book building ставка 1-го купона была установлена в размере 11,15% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравниваются к ставке первого купона. По выпуску предусмотрена выплата ежемесячных купонов 21-го числа каждого месяца. Срок погашения бумаг - 21 июля 2018 года, номинал - 1 тыс. рублей.

Лизинговая компания ООО "Соллерс-Финанс" (MOEX: SVAV) 2 августа завершила размещение облигаций 1-й серии объемом 2,5 млрд рублей. Размещение выпуска началось 14 февраля. Ставка 1-го купона облигаций была установлена в размере 12,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Облигации имеют амортизационную структуру погашения: в даты выплаты 7-11-го купонов планируется погашать по 15% номинала, в дату выплаты 12-го купона - 25%.

"Газпром нефть" (MOEX: SIBN) установила ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-02R объемом 15 млрд рублей на уровне 8,25% годовых. Ставки 2-14-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг - 7 лет, купоны - полугодовые. Сбор заявок на облигации прошел 2 августа. Техническое размещение бумаг запланировано на 8 августа. Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 100 млрд рублей, зарегистрированной в марте 2015 года. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы составляет 30 лет.

ООО "УАХМ-Финанс" (SPV-компания ООО "УфаАтомХимМаш") установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 5% годовых. Ставки 2-8-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. При этом по бумагам предусмотрена индексация номинала, в день размещения равного 1 тыс. рублей. Ежедневно номинал будет увеличиваться на 16,438 копейки. По 8-летним бумагам предусмотрена выплата годовых купонов, оферта не предусмотрена. Сбор заявок на облигации прошел 2 августа. Бумаги будут размещаться в рамках программы, общим объемом до 4 млрд рублей. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) установило финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-П03 объемом 10 млрд рублей на уровне 10,75% годовых. Данный ориентир соответствует доходности к погашению на уровне 11,19% годовых. По облигациям предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставка 2-20-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок на бумаги прошел 2 августа. Техническое размещение запланировано на 4 августа.

ООО "О1 Груп Финанс" (SPV-компания O1 Group) установило порядок определения 2-го купонного дохода облигаций серии 001P-04 объемом 25 млрд рублей и серии 001P-05 объемом 40 млрд рублей. Параметры 2-го купонного дохода одинаковы по обоим выпускам. Второй купонный период продолжительностью 5 тыс. 445 дней будет разбит на 30 расчетных периодов. При этом значение купонного дохода за 2-й купонный период будет равно сумме купонных доходов за эти 30 расчетных периодов, значение которых привязано к значению кривой бескупонной доходности госбумаг со сроком погашения 1 год плюс 3%. Сбор заявок на указанные бумаги прошел 1 августа. Ставка 1-го купона по обоим выпускам была установлена в размере 1% годовых. Срок обращения бумаг - 15 лет. По выпускам предусмотрена выплата двух купонов. Продолжительность 1-го купонного периода составит всего 15 дней, 2-го купонного периода - 5 тыс. 445 дней. Техническое размещение бондов запланировано на 2 августа.


Опубликовано: /Финмаркет/
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